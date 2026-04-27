Іран пропонує США нову угоду про припинення вогню

Дональд Трамп.

Іран пропонує Сполученим Штатам Америки нову пропозицію щодо відновлення Ормузької протоки та припинення бойових дій. Водночас переговори щодо ядерної програми відтермінували. Ймовірно, пропозиція спрямована на врегулювання кризи навколо протоки та блокади Штатів.

Про це повідомляє Axios у понеділок, 27 квітня, передає Новини.LIVE.

Нова угода від Ірану для США

У рамках нової угоди пропонується продовжити припинення вогню на тривалий період або остаточно домовитися про припинення війни, а переговори щодо ядерної програми розпочнуться лише після відкриття Ормузької протоки та зняття американської блокади.

Зазначається, що Білий дім вже отримав пропозицію США, але невідомо, чи розглядають її.

"Це делікатні дипломатичні переговори, і США не вестимуть переговори через пресу. Як сказав президент, Сполучені Штати тримають карти в руках і укладуть лише таку угоду, яка ставить американський народ на перше місце, ніколи не дозволяючи Ірану мати ядерну зброю", — заявила речниця Білого дому Олівія Вейлз.

За інформацією трьох американських посадовців, сьогодні Трамп планує провести нараду з ключовими радниками з нацбезпеки та зовнішньої політики щодо ситуації навколо Ірану. Одне з джерел зазначає, що під час зустрічі обговорять застій у переговорах і можливі подальші дії.

Крім того, нещодавно Трамп в інтервʼю Fox News дав зрозуміти, що планує продовжити блокаду. Він сподівається, що це змусить Іран поступитися.

Напруження у переговорах між США та Іраном посилилося після безрезультатного візиту міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі до Пакистану.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Дональда Трампа, застосування ядерної зброї проти Ірану не є необхідним, адже США вже завдали країні значної шкоди звичайними методами. За його словами, Америка реалізувала близько 75% своїх цілей.

Раніше Трамп заявив, що Іран прагне відновити функціонування Ормузької протоки. Водночас він підкреслив, що скасування американської блокади може зірвати перспективи укладення мирної угоди. Крім того, лідер США продовжив режим припинення вогню з Іраном.