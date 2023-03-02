Израиль может атаковать Иран до получения российских ПВО С-400, — Bloomberg

Израиль может атаковать Иран раньше, чем страна получит ПВО

Перспектива получения официальным Тегераном систем ПВО от россии может спровоцировать Израиль уже сейчас атаковать Иран. Речь идет об ударах по ядерным объектам.

Об этом сообщает международное агентство Bloomberg.

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Иран просит россию о новых сложных системах ПВО С-400. В то же время израильские чиновники считают, что это должно якобы предотвратить потенциальный удар по ядерным объектам Тегерана.

Кремль еще не объявлял о передаче Ирану вооружений, однако война в Украине показала тесное сотрудничество между двумя странами.

"Мы очень долго ждали. Я могу сказать вам — сделаю все, что в моих силах для предотвращения приобретения Ираном ядерного оружия. Чем дольше вы ждете, тем сложнее это становится", — сказал израильский премьер Беньямин Нетаньяху.

Отметим, что беспокойство ядерной программой Ирана возросло после того, как международные наблюдатели обнаружили уран, обогащенный до 84% чистоты — чуть ниже 90%, необходимых для производства ядерного оружия.

Напомним, накануне мы писали, что Иран существенно сократил сроки изготовления ядерной бомбы.