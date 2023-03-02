Израиль может атаковать Иран до получения российских ПВО С-400, — Bloomberg

Иран ждет от рф ПВО С-400, но может оказаться в ловушке Израиля
Перспектива получения официальным Тегераном систем ПВО от россии может спровоцировать Израиль уже сейчас атаковать Иран. Речь идет об ударах по ядерным объектам.
Об этом сообщает международное агентство Bloomberg.
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Иран просит россию о новых сложных системах ПВО С-400. В то же время израильские чиновники считают, что это должно якобы предотвратить потенциальный удар по ядерным объектам Тегерана.
Кремль еще не объявлял о передаче Ирану вооружений, однако война в Украине показала тесное сотрудничество между двумя странами.
"Мы очень долго ждали. Я могу сказать вам — сделаю все, что в моих силах для предотвращения приобретения Ираном ядерного оружия. Чем дольше вы ждете, тем сложнее это становится", — сказал израильский премьер Беньямин Нетаньяху.
Отметим, что беспокойство ядерной программой Ирана возросло после того, как международные наблюдатели обнаружили уран, обогащенный до 84% чистоты — чуть ниже 90%, необходимых для производства ядерного оружия.
Напомним, накануне мы писали, что Иран существенно сократил сроки изготовления ядерной бомбы.