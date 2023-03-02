Ізраїль може атакувати Іран до отримання російських ППО С-400, — Bloomberg

Іран чекає від рф ППО С-400, але може опинитися у пастці Ізраїлю
Перспектива отримання офіційним Тегераном систем ППО від росії може спровокувати Ізраїль вже зараз атакувати Іран. Йдеться про удари по ядерних об'єктах.
Про це повідомляє міжнародне агентство Bloomberg.
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Наразі Іран просить росії про нові складні системи ППО С-400. Водночас ізраїльські чиновники вважають, що це має нібито запобігти потенційному удару по ядерних об'єктах Тегерана.
Кремль не ще оголошував про передачу Ірану озброєнь, однак війна в Україні показала тісну співпрацю між двома країнами.
"Ми дуже довго чекали. Я можу сказати вам — зроблю все, що в моїх силах для запобігання придбанню Іраном ядерної зброї. Чим довше ви чекаєте, тим складніше це стає", — сказав ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньяху.
Зазначимо, що занепокоєння ядерною програмою Ірану зросло після того, як міжнародні спостерігачі виявили уран, збагачений до 84% чистоти — трохи нижче за 90%, необхідних для виробництва ядерної зброї.
Нагадаємо, напередодні ми писали, що Іран суттєво скоротив терміни виготовлення ядерної бомби.