Ізраїль може атакувати Іран до отримання російських ППО С-400, — Bloomberg

Ізраїль може атакувати Іран раніше, ніж країна отримає ППО

Перспектива отримання офіційним Тегераном систем ППО від росії може спровокувати Ізраїль вже зараз атакувати Іран. Йдеться про удари по ядерних об'єктах.

Про це повідомляє міжнародне агентство Bloomberg.

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Наразі Іран просить росії про нові складні системи ППО С-400. Водночас ізраїльські чиновники вважають, що це має нібито запобігти потенційному удару по ядерних об'єктах Тегерана.

Кремль не ще оголошував про передачу Ірану озброєнь, однак війна в Україні показала тісну співпрацю між двома країнами.

"Ми дуже довго чекали. Я можу сказати вам — зроблю все, що в моїх силах для запобігання придбанню Іраном ядерної зброї. Чим довше ви чекаєте, тим складніше це стає", — сказав ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньяху.

Зазначимо, що занепокоєння ядерною програмою Ірану зросло після того, як міжнародні спостерігачі виявили уран, збагачений до 84% чистоти — трохи нижче за 90%, необхідних для виробництва ядерної зброї.

Нагадаємо, напередодні ми писали, що Іран суттєво скоротив терміни виготовлення ядерної бомби.