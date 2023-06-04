"Его имя Сатана": Данилов про переговоры с Москвой

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото:facebook.com/danilov.oleksiy

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что утверждения якобы переговоры с Москвой помогут избежать смертей ошибочны. При этом Данилов утверждает, что без стойкости Украины, российские войска могли бы уже проникнуть в Варшаву.

Об этом он рассказал в интервью Corriere della Sera.

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Секретарь СНБО сравнил действия Путина с действиями Гитлера во время Второй мировой войны и обвиняя его в том, что он является "новым Гитлером". Он также отверг позицию тех, кто считает, что переговоры с Россией помогут избежать дополнительных жертв.

Данилов назвал Путина "Сатаной", подчеркивая свое отторжение к действиям российского лидера. Он подчеркнул, что украинцы учились на исторических ошибках и отказываются от "русофашизма".

"Люди боятся называть вещи своими именами и теряют чувство реальности. Вы называете его Путиным, но его имя — Сатана", — сказал он.

В ответ на замечания о возможной угрозе ядерного оружия, Данилов подчеркнул непреклонность украинского народа. Он утверждал, что угроза ядерного оружия не заставит их сдаться.

Отвечая на вопрос о жертвах Второй мировой войны, Данилов заметил, что исторические ошибки не должны повторяться. Он упомянул, что, несмотря на ожидания, Россия не смогла быстро оккупировать Украину, что стало своего рода победой для украинцев.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о потерях Украины в городе Бахмут Донецкой области. Он отметил, что они в 7,5 раза меньше, чем российские.

По словам Данилова, с 1 сентября в Бахмуте погибли 22 816 российских оккупантов. Украина потеряла в 7,5 раза меньше военных.