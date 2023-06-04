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"Його ім'я Сатана": Данілов про переговори з Москвою

4 червня 2023 14:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
"Його ім'я Сатана": Данілов про переговори з Москвою
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото:facebook.com/danilov.oleksiy
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що твердження нібито переговори з Москвою допоможуть уникнути смертей помилкові. При цьому Данилов стверджує, що без стійкості України російські війська могли б вже проникнути до Варшави.

Про це він розповів в інтерв'ю Corriere della Sera.

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Секретар РНБО порівняв дії Путіна з діями Гітлера під час Другої світової війни та звинувачуючи його у тому, що він є "новим Гітлером". Він також відкинув позицію тих, хто вважає, що переговори із Росією допоможуть уникнути додаткових жертв.

Данилов назвав Путіна "Сатаною", наголошуючи на своєму відторгненні до дій російського лідера. Він наголосив, що українці навчалися на історичних помилках і відмовляються від "русофашизму".

"Люди бояться називати речі своїми іменами й втрачають почуття реальності. Ви називаєте його Путіним, але його ім'я — Сатана", — сказав він.

У відповідь на зауваження про можливу загрозу ядерної зброї, Данилов наголосив на непохитності українського народу. Він стверджував, що загроза ядерної зброї не змусить їх здатися.

Відповідаючи на запитання жертв Другої світової війни, Данилов зауважив, що історичні помилки не повинні повторюватися. Він згадав, що, попри очікування, Росія не змогла швидко окупувати Україну, що стало своєрідною перемогою для українців.

Нагадаємо, що з секретар РНБО Олексій Данілов розповів про втрати України в місті Бахмут Донецької області. Він зазначив, що вони у 7,5 раза менші, ніж російські.

За словами Данілова, з 1 вересня у Бахмуті загинули 22 816 російських окупантів. Україна втратила у 7,5 раза менше військових.

 

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