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Импичмент Байдена: в Белом доме назвали это политическим трюком

14 сентября 2023 03:58
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Импичмент Байдена: в Белом доме назвали это политическим трюком
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Белый дом осудил планы республиканской партии начать расследование по импичменту президента США Джо Байдена. Там назвали эти усилия безосновательными.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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Импичмент Байдена

Республиканец Кевин Маккарти анонсировал начало официального расследования по импичменту американского президента Джо Байдена.

Республиканцы заявили, что сосредоточат свое расследование на предполагаемой преступной деятельности сына президента.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, республиканцы не предоставили никаких доказательств против Джо Байдена, поскольку они расследуют бизнес его сына Хантера.

"Это политический трюк. Это политическое преследование президента, а не правда", — заявила Жан-Пьер.

Напомним, что США осуществляют "беспрецедентный" контроль за военной помощью в Украине. Об этом заявил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.

Перед своими однопартийцами Митч Макконнелл акцентировал внимание, почему США должны продолжать кампанию по вооружению Украины для победы в войне.

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