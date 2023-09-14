Импичмент Байдена: в Белом доме назвали это политическим трюком

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Белый дом осудил планы республиканской партии начать расследование по импичменту президента США Джо Байдена. Там назвали эти усилия безосновательными.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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Импичмент Байдена

Республиканец Кевин Маккарти анонсировал начало официального расследования по импичменту американского президента Джо Байдена.

Республиканцы заявили, что сосредоточат свое расследование на предполагаемой преступной деятельности сына президента.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, республиканцы не предоставили никаких доказательств против Джо Байдена, поскольку они расследуют бизнес его сына Хантера.

"Это политический трюк. Это политическое преследование президента, а не правда", — заявила Жан-Пьер.

Туне в броне с press Secretary Karine Jean-Pierre, NSC Coordinator for Strategic Communications John Kirby, и честь номинала экономичных деятелей Jared Bernstein. https://t.co/0nm05IO83z — The White House (@WhiteHouse) September 13, 2023

Напомним, что США осуществляют "беспрецедентный" контроль за военной помощью в Украине. Об этом заявил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.

Перед своими однопартийцами Митч Макконнелл акцентировал внимание, почему США должны продолжать кампанию по вооружению Украины для победы в войне.