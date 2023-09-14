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Імпічмент Байдена: у Білому домі назвали це політичним трюком

14 вересня 2023 03:58
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Лариса Голуб
Редактор
Імпічмент Байдена: у Білому домі назвали це політичним трюком
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Білий дім засудив плани республіканської партії розпочати розслідування щодо імпічменту президента США Джо Байдена. Там назвали ці зусилля безпідставними.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

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Імпічмент Байдена

Республіканець Кевін Маккарті анонсував початок офіційного розслідування щодо імпічменту американського президента Джо Байдена.

Республіканці заявили, що зосередять своє розслідування на ймовірній злочинній діяльності сина президента.

Як заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр, республіканці не надали жодних доказів проти Джо Байдена, оскільки вони розслідують бізнес його сина Хантера.

"Це політичний трюк. Це політичне переслідування президента, а не правда", — заявила Жан-П'єр.

Нагадаємо,  що США здійснюють "безпрецедентний" контроль за військовою допомогою в Україні. Про це заявив лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл.

Перед своїми однопартійцями Мітч Макконнелл акцентував, чому США мають продовжувати кампанію щодо озброєння України для перемоги в війні.

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