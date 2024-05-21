Евросоюз одобрил передачу Украине доходов от замороженных российских активов

Европейская комиссия. Фото: Ouest-France

Европейский Союз одобрил передачу Украине доходов от замороженных активов Российской Федерации. Уже в этом году Украина может получить 3 млрд евро.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липовский на своей странице в Twitter во вторник, 21 мая.

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Активы РФ передадут Украине

"Сегодня в рамках ЕС мы приняли решение о передаче Украине средств, полученных в результате замораживания активов российского Центрального банка. Только в текущем году эта сумма может составить до 3 млрд евро", — сообщил он.

Министр также отметил, что 90% средств будет направлено на военную поддержку.

"Россия должна заплатить за ущерб, причиненный его агрессивной войной", — подчеркнул Липовский.

Ранее мы сообщали, что в Государственном департаменте намерены конфисковать российские активы в США в пользу Украины. Активы страны-агрессора, замороженные в Соединенных Штатах, оцениваются примерно в 5 миллиардов долларов.

Также мы сообщали, что в Германии заморожены российские активы на сумму 3,95 миллиарда евро.