Євросоюз схвалив передачу Україні доходів від заморожених російських активів

Європейська комісія. Фото: Ouest-France

Європейський союз схвалив передачу Україні доходів від заморожених активів Російської Федерації. Вже цього року Україна може отримати 3 млрд євро.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський на своїй сторінці у Twitter у вівторок, 21 травня.

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Пост Яна Липавського. Фото: скріншот

Активи РФ передадуть Україні

"Сьогодні в рамках ЄС ми ухвалили рішення про передачу Україні коштів, отриманих у результаті заморожування активів російського Центрального банку. Тільки цього року ця сума може становити до 3 млрд євро", — повідомив він.

Міністр також зазначив, що 90% коштів підуть на військову підтримку.

"Росія повинна заплатити за шкоду, завдану її агресивною війною", — наголосив Ліпавський.

Раніше ми повідомляли, що у Державному департаменті збираються конфіскувати російські активи у США на користь України. Активи країни-агресора, заморожені у Сполучених Штатах, оцінюються приблизно у 5 млрд дол.

Також ми повідомляли, що у Німеччині наразі заморожено російські активи на суму 3,95 мільярда євро.