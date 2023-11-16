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Евросоюз угрожает наказанием Польше за забастовку перевозчиков на границе

16 ноября 2023 13:00
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Евросоюз угрожает наказанием Польше за забастовку перевозчиков на границе
Блокада польско-украинской границы в Дорогуске 6 ноября. Фото: AFP
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Если власти Польши не смогут решить проблему блокирования границы с Украиной, то Европейская комиссия может начать карательную процедуру против страны. По словам представителей ЕК, польские власти должны обеспечивать поток товаров из Украины путем так называемых "коридоров солидарности".

Об этом сообщает корреспондент польского RMF FM в Брюсселе.

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Что говорят в Еврокомиссии

По словам представителя Еврокомиссии, власти Польши должны обеспечивать свободное движение грузовиков из Украины на пограничных переходах, как это предусмотрено законодательством ЕС.

Как отмечают некоторые представители комиссии, в Польше делают недостаточно для того, чтобы добиться решения проблемы и прекратить забастовку польских перевозчиков, поэтому в Брюсселе заканчивается терпение.

Нарушение регламента относительно торговли

По информации неофициальных источников RMF FM, Еврокомиссия рассматривает вопрос о нарушении польскими властями регламента Европейского Союза, касающегося либерализации торговли с нашим государством.

Действие этого регламента было продлено до июня 2024 года. Теперь в Еврокомиссии должны провести исследования по правовым основаниям для того, чтобы запустить карательную процедуру.

"Европейская комиссия все еще находится в контакте с властями обеих стран, мы не можем комментировать потенциальные меры, поскольку дискуссии продолжаются"? — подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Напомним, блокада польскими дальнобойщиками границы между Украиной и Польшей негативно влияет на экономику. Таким образом, уже выросли цены на доставку товара из Польши в Украину, что добавляет проблемы в логистике.

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