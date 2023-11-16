Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Євросоюз погрожує покаранням Польщі за страйк перевізників на кордоні arrow

Євросоюз погрожує покаранням Польщі за страйк перевізників на кордоні

16 листопада 2023 13:00
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Євросоюз погрожує покаранням Польщі за страйк перевізників на кордоні
Блокада польсько-українського кордону в Дорогуську 6 листопада. Фото: AFP
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Якщо влада Польщі не зможе вирішити проблему щодо блокування кордону з Україною, то Європейська комісія може розпочати каральну процедуру проти країни. За словами представників ЄК, польська влада повинна забезпечувати потік товарів з України шляхом так званих "коридорів солідарності".

Про це повідомляє кореспондент польського RMF FM у Брюсселі.

Читайте також:

Що кажуть в Єврокомісії

За словами речника Єврокомісії, влада Польщі має забезпечувати вільний рух вантажівок з України на прикордонних переходах, як це передбачено законодавством ЄС. 

Як зауважують деякі представники комісії, у Польщі роблять недостатньо для того, щоб досягти вирішення проблеми та припинити страйк польських перевізників, через це у Брюсселі закінчується терпіння.

Порушення регламенту щодо торгівлі

За інформацією неофіційних джерел RMF FM, Єврокомісія розглядає питання щодо порушення польською владою регламенту Європейського Союзу, який стосується лібералізації торгівлі з нашою державою.

Зазначається, що дія цього регламенту була продовжена до червня 2024 року. Тепер у Єврокомісії повинні провести дослідження щодо правових підстав для того, аби запустити каральну процедуру.

"Європейська комісія все ще перебуває в контакті з владою обох країн, ми не можемо коментувати потенційні заходи, оскільки дискусії тривають", — наголосив речник Єврокомісії. 

Нагадаємо, блокада польськими далекобійниками кордону між Україною та Польщею негативно впливає на економіку. Таким чином, вже зросли ціни на доставку товару з Польщі в Україну, що додає проблем у логістиці. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі