Євросоюз погрожує покаранням Польщі за страйк перевізників на кордоні
Якщо влада Польщі не зможе вирішити проблему щодо блокування кордону з Україною, то Європейська комісія може розпочати каральну процедуру проти країни. За словами представників ЄК, польська влада повинна забезпечувати потік товарів з України шляхом так званих "коридорів солідарності".
Про це повідомляє кореспондент польського RMF FM у Брюсселі.
Що кажуть в Єврокомісії
За словами речника Єврокомісії, влада Польщі має забезпечувати вільний рух вантажівок з України на прикордонних переходах, як це передбачено законодавством ЄС.
Як зауважують деякі представники комісії, у Польщі роблять недостатньо для того, щоб досягти вирішення проблеми та припинити страйк польських перевізників, через це у Брюсселі закінчується терпіння.
Порушення регламенту щодо торгівлі
За інформацією неофіційних джерел RMF FM, Єврокомісія розглядає питання щодо порушення польською владою регламенту Європейського Союзу, який стосується лібералізації торгівлі з нашою державою.
Зазначається, що дія цього регламенту була продовжена до червня 2024 року. Тепер у Єврокомісії повинні провести дослідження щодо правових підстав для того, аби запустити каральну процедуру.
"Європейська комісія все ще перебуває в контакті з владою обох країн, ми не можемо коментувати потенційні заходи, оскільки дискусії тривають", — наголосив речник Єврокомісії.
Нагадаємо, блокада польськими далекобійниками кордону між Україною та Польщею негативно впливає на економіку. Таким чином, вже зросли ціни на доставку товару з Польщі в Україну, що додає проблем у логістиці.
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