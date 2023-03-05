Евросоюз планирует отправить в Молдову миссию по укреплению сектора обороны, — СМИ
ЕС планирует направить гражданскую миссию в Молдову. Эта страна в последние месяцы испытывает все большую угрозу со стороны россии.
Об этом сообщило немецкое издание Welt am Sonntag.
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По информации издания, 28 января Молдова обратилась в Брюссель с просьбой о поддержке и сейчас Европейская служба внешних действий (EEAS) работает над так называемой концепцией управления кризисом, которая должна быть завершена в этом месяце.
Эксперты внешнеполитической службы ЕС разрабатывают предложения по размеру, профилю и мандату запланированной миссии, которые затем должны быть единогласно одобрены правительствами ЕС.
"Желание направить гражданскую миссию в Молдову есть", — сказал дипломат ЕС, знакомый с ходом переговоров.
В рамках миссии административный персонал из стран-членов ЕС, в основном из судебных органов, полиции и таможни, будет консультировать Молдову по вопросам создания эффективного сектора безопасности.
Кроме того, ЕС хочет направить экспертов для консультирования страны по борьбе с кибератаками и дезинформацией.
Германия вместе с Польшей, странами Балтии, Швецией, Чехией, Португалией, Румынией и Данией являются главными сторонниками проекта. Дипломаты ожидают, что новая миссия начнет свою работу в начале лета.
Напомним, в последнее время ситуация в Молдове становится все более напряженной. В украинской разведке ранее сообщили, что россия устраивает напряжение вокруг Молдовы и непризнанного Приднестровья, преследуя две цели. Первая из них — это отвлечь внимание от войны в Украине, вторая — продемонстрировать некую "победу" для русского народа.
Также ранее в Оперативном командовании "Юг" сообщали, что со стороны Приднестровья возможны провокации и обстрелы.