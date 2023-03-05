Євросоюз планує відправити до Молдови місію для зміцнення сектору оборони, — ЗМІ

У Молдові через загрозу з боку росії погіршилася безпекова ситуація

ЄС планує направити цивільну місію в Молдову. Ця країна в останні місяці відчуває дедалі більшу загрозу з боку росії.

Про це повідомило німецьке видання Welt am Sonntag.

Подробиці

За інформацією видання, 28 січня Молдова звернулася до Брюсселя з проханням про підтримку і зараз Європейська служба зовнішніх дій (EEAS) працює над так званою концепцією управління кризою, яка має бути завершена цього місяця.

Експерти зовнішньополітичної служби ЄС розробляють пропозиції щодо розміру, профілю та мандату запланованої місії, які потім мають бути одноголосно схвалені урядами ЄС.

"Бажання направити цивільну місію до Молдови є", — сказав дипломат ЄС, знайомий з ходом переговорів.

У рамках місії адміністративний персонал із країн-членів ЄС, в основному з судових органів, поліції та митниці, консультуватиме Молдову з питань створення ефективного сектору безпеки.

Крім того, ЄС хоче направити експертів для консультування країни у боротьбі з кібератаками та дезінформацією.

Німеччина разом із Польщею, країнами Балтії, Швецією, Чехією, Португалією, Румунією та Данією є головними прихильниками проєкту. Дипломати очікують, що нова місія розпочне свою роботу на початку літа.

Нагадаємо, останнім часом безпекова ситуація у Молдові стає дедалі напруженішою. В українській розвідці раніше повідомили, що росія влаштовує напругу навколо Молдови та невизнаного Придністров'я, переслідуючи дві цілі. Перша з них — це відвернути увагу від війни в Україні, друга — продемонструвати якусь "перемогу" для російського народу.

Також раніше в Оперативному командуванні "Південь" повідомляли, що з боку Придністров'я можливі провокації та обстріли.