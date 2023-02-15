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Европарламент призвал власти Грузии освободить Саакашвили: принята резолюция

15 февраля 2023 19:36
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Европарламент призвал власти Грузии уволить Саакашвили: резолюция
Михеил Саакашвили
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Европарламент принял в среду, 15 февраля, резолюцию, в которой выразил серьезную обеспокоенность ухудшением состояния здоровья бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Евродепутаты также призвали освободить Саакашвили и отправить его на лечение за границу.

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

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О чем резолюция

"В резолюции, принятой в среду, парламент выражает серьезную обеспокоенность ухудшением состояния здоровья бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, находящегося под стражей на родине с октября 2021 года. Отмечая сообщение о его резкой потере веса и предположении, что он мог пострадать от отравления тяжелыми металлами во время заключения, депутаты Европарламента призывают грузинские власти освободить господина Саакашвили и разрешить ему получить надлежащее лечение за границей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что президента Саломе Зурабишвили призвали воспользоваться своим конституционным правом и помиловать Саакашвили. Также депутаты Европарламента напомнили грузинским властям, что они обязаны обеспечить здоровье и благополучие Саакашвили, предоставить ему надлежащее лечение и уважать его права и личное достоинство в соответствии с конституцией страны и международными обязательствами.

Кроме того, резолюция подчеркивает фундаментальную роль, которую олигарх Бидзина Иванишвили сыграл в продолжающемся содержании Саакашвили под стражей "в рамках личной вендетты". Таким образом, парламент повторяет свой призыв к Совету ЕС и демократическим партнерам рассмотреть возможность введения санкций против Иванишвили за его роль в "ухудшении политического процесса в Грузии".

Ухудшение состояния здоровья Саакашвили

В Грузии на судебном заседании над бывшим президентом и экс-главой Одесщины Михеилем Саакашвили политик попытался продемонстрировать свое ужасное физическое состояние. Впрочем, видеосвязь была прервана.

Состояние здоровья грузинского экс-президента Михеила Саакашвили значительно ухудшилось. Политик находится в реанимации грузинской клиники в критическом состоянии.

Также политик назвал предполагаемого заказчика отравления. Он написал письмо российскому оппозиционеру Марку Фейгину, где отметил, что его отравили по приказу путина.

Заключение Саакашвили

Как известно, гражданин Украины Саакашвили задержан в Грузии 1 октября 2021 года, когда он приехал на родину после восьмилетнего отсутствия. Ему предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы, которое, по данным следствия, он совершил 28 сентября, когда тайно прибыл в порт Поти из Украины.

Статья за незаконное пересечение границы Грузии предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, недавно президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что даже с ее помилованием экс-президента Грузии Михеила Саакашвили не освободят из заключения. Основная причина в том, что он обвиняется еще по трем делам.

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