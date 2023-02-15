Європарламент закликав владу Грузії звільнити Саакашвілі: резолюція

Міхеіл Саакашвілі

Європарламент ухвалив у середу, 15 лютого, резолюцію, у якій висловив серйозну стурбованість погіршенням стану здоров'я колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Євродепутати також закликали звільнити Саакашвілі та відправити його на лікування за кордон.

Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

Про що резолюція

"У резолюції, ухваленій у середу, парламент висловлює серйозну стурбованість погіршенням стану здоров’я колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який перебуває під вартою на батьківщині з жовтня 2021 року. Відзначаючи повідомлення про його різку втрату ваги та припущення, що він міг постраждати від отруєння важкими металами під час ув’язнення, депутати Європарламенту закликають грузинську владу звільнити пана Саакашвілі та дозволити йому отримати належне лікування за кордоном", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що президентку Саломе Зурабішвілі закликали скористатися своїм конституційним правом і помилувати Саакашвілі. Також депутати Європарламенту нагадали грузинській владі, що вона зобов’язана забезпечити здоров'я та благополуччя Саакашвілі, надати йому належне лікування та поважати його права та особисту гідність відповідно до конституції країни та міжнародних зобов’язань.

Крім того, резолюція підкреслює фундаментальну роль, яку олігарх Бідзіни Іванішвілі відіграв у тривалому утриманні Саакашвілі під вартою "в рамках особистої вендети". Таким чином, парламент повторює свій заклик до Ради ЄС та демократичних партнерів розглянути можливість запровадження санкцій проти Іванішвілі за його роль у "погіршенні політичного процесу в Грузії".

Погіршення стану здоров'я Саакашвілі

В Грузії на судовому засіданні над колишнім президентом та ексочільником Одещини Міхеілем Саакашвілі політик спробував продемонструвати свій жахливий фізичний стан. Втім, відеозв'язок було перервано.

Стан здоров'я грузинського експрезидента Міхеіла Саакашвілі значно погіршився. Політик перебуває у реанімації грузинської клініки у критичному стані.

Також політик назвав ймовірного замовника отруєння. Він написав листа російському опозиціонеру Марку Фейгіну де зазначив, що його отруїли за наказом путіна.

Ув'язнення Саакашвілі

Як відомо, громадянина України Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня 2021 року, коли він приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності. Йому висунуто обвинувачення у незаконному перетині кордону, який, за даними слідства, він скоїв 28 вересня, коли таємно прибув до порту Поті з України.

Стаття за незаконний перетин кордону Грузії передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що навіть з її помилуванням експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі не звільнять з ув'язнення. Основна причина в тому, що він звинувачується ще у трьох справах.