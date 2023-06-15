Европарламент принял важное решение по Украине и Гааге
Сегодня, 15 июня, Европейский парламент поддержал присоединение Украины к Судебной конвенции. В дальнейшем это же решение должно быть принято всеми странами-членами Европейского Союза.
Об этом сообщает "Укринформ".
Голосование Европарламента
Европейский парламент рассмотрел вопрос присоединения Украины к Конвенции Гаагской конференции.
Парламентарии своим голосованием поддержали этот шаг.
"Европейский парламент приветствует положительную оценку Еврокомиссии и Совета ЕС с целью установления договорных отношений с Украиной в рамках Судебной конвенции; поддерживает вхождение Украины в Судебную конвенцию", — говорится в принятом европарламентариями документе.
Настоящая Конвенция касается признания и исполнения украинским государством иностранных судебных решений по гражданским и коммерческим делам.
Что будет дальше
После решения Европарламента присоединение Украины к Судебной конвенции должны одобрить все страны-члены Евросоюза.
Если этот процесс пройдет так, как запланировано, Украина присоединится к Конвенции Гаагской конференции с 1 сентября текущего года.
Напомним, вчера, 14 июня, в ходе пленарного заседания Европарламента в Страсбурге депутаты осудили разрушение Каховской ГЭС российскими оккупантами. Они назвали эту ситуацию "военным преступлением России" и подчеркнули, что будут последствия.