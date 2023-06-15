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Европарламент принял важное решение по Украине и Гааге

15 июня 2023 15:05
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Европарламент принял важное решение по Украине и Гааге
Заседание Европарламента. Фото: Reuters/Yves Herman
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Сегодня, 15 июня, Европейский парламент поддержал присоединение Украины к Судебной конвенции. В дальнейшем это же решение должно быть принято всеми странами-членами Европейского Союза.

Об этом сообщает "Укринформ".

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Голосование Европарламента

Европейский парламент рассмотрел вопрос присоединения Украины к Конвенции Гаагской конференции.

Парламентарии своим голосованием поддержали этот шаг.

"Европейский парламент приветствует положительную оценку Еврокомиссии и Совета ЕС с целью установления договорных отношений с Украиной в рамках Судебной конвенции; поддерживает вхождение Украины в Судебную конвенцию", говорится в принятом европарламентариями документе.

Настоящая Конвенция касается признания и исполнения украинским государством иностранных судебных решений по гражданским и коммерческим делам.

Что будет дальше

После решения Европарламента присоединение Украины к Судебной конвенции должны одобрить все страны-члены Евросоюза.

Если этот процесс пройдет так, как запланировано, Украина присоединится к Конвенции Гаагской конференции с 1 сентября текущего года.

Напомним, вчера, 14 июня, в ходе пленарного заседания Европарламента в Страсбурге депутаты осудили разрушение Каховской ГЭС российскими оккупантами. Они назвали эту ситуацию "военным преступлением России" и подчеркнули, что будут последствия.

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