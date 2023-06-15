Европарламент принял важное решение по Украине и Гааге

Заседание Европарламента. Фото: Reuters/Yves Herman

Сегодня, 15 июня, Европейский парламент поддержал присоединение Украины к Судебной конвенции. В дальнейшем это же решение должно быть принято всеми странами-членами Европейского Союза.

Об этом сообщает "Укринформ".

Читайте также:

Голосование Европарламента

Европейский парламент рассмотрел вопрос присоединения Украины к Конвенции Гаагской конференции.

Парламентарии своим голосованием поддержали этот шаг.

"Европейский парламент приветствует положительную оценку Еврокомиссии и Совета ЕС с целью установления договорных отношений с Украиной в рамках Судебной конвенции; поддерживает вхождение Украины в Судебную конвенцию", — говорится в принятом европарламентариями документе.

Настоящая Конвенция касается признания и исполнения украинским государством иностранных судебных решений по гражданским и коммерческим делам.

Что будет дальше

После решения Европарламента присоединение Украины к Судебной конвенции должны одобрить все страны-члены Евросоюза.

Если этот процесс пройдет так, как запланировано, Украина присоединится к Конвенции Гаагской конференции с 1 сентября текущего года.

Напомним, вчера, 14 июня, в ходе пленарного заседания Европарламента в Страсбурге депутаты осудили разрушение Каховской ГЭС российскими оккупантами. Они назвали эту ситуацию "военным преступлением России" и подчеркнули, что будут последствия.