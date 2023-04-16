Европарламент планирует ввести жесткие требования по ИИ: детали

Заседание Европарламента. Иллюстративное фото: Экономическая правда

Европарламент готовит жесткие требования к использованию искусственного интеллекта (ИИ). Среди них — обнародование информации о том, используют ли создатели чат-ботов материалы, защищенные авторским правом.

Об этом пишет Financial Time.

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Депутаты Европарламента хотят, чтобы производители программ ИИ, такие как OpenAI, несли ответственность за неправомерное использование их продуктов, а не малые компании, использующие эти программы. Также они хотят запретить распознавание лиц в общественных местах при любых обстоятельствах.

После согласования позиций парламента предполагается совместная разработка окончательного варианта законопроекта, принятие которого планируется до конца 2024 года. Депутаты Европарламента надеются окончательно согласовать свою позицию на следующей неделе.

Согласно текущим предложениям закона о ИИ, чат-боты должны сообщать пользователям, что они не люди. То есть депутаты хотят большей прозрачности.

Предложения Европейского парламента, вероятно, вступят в силу в следующем месяце. Среди них также могут быть: запрет на прогнозирующую работу полиции, использование алгоритмов для прогнозирования преступлений или выявление подозреваемых, а также распознавание эмоций с использованием ИИ для выявления человеческих чувств и состояния сознания.

Один из членов Европарламента и один из ведущих переговорщиков Драгош Тудораче сказал, что регулирование ИИ имеет решающее значение, поскольку растет популярность такого чат-бота, как ChatGPT.

"Это новаторская технология, и нам нужно ее использовать, что означает установление правил. Самостоятельная проверка со стороны компаний недостаточна", — заверил он.

Напомним, что у пользователей чат-бота ChatGPT появилась возможность хорошо заработать. Американская компания OpenAI готова выплачивать от 200 до 20 тысяч долларов.