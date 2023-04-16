Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow Европарламент планирует ввести жесткие требования по ИИ: детали arrow

Европарламент планирует ввести жесткие требования по ИИ: детали

16 апреля 2023 06:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Европарламент планирует ввести жесткие требования по ИИ: детали
Заседание Европарламента. Иллюстративное фото: Экономическая правда
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Европарламент готовит жесткие требования к использованию искусственного интеллекта (ИИ). Среди них — обнародование информации о том, используют ли создатели чат-ботов материалы, защищенные авторским правом.

Об этом пишет Financial Time.

Читайте также:

Подробности

Депутаты Европарламента хотят, чтобы производители программ ИИ, такие как OpenAI, несли ответственность за неправомерное использование их продуктов, а не малые компании, использующие эти программы. Также они хотят запретить распознавание лиц в общественных местах при любых обстоятельствах.

После согласования позиций парламента предполагается совместная разработка окончательного варианта законопроекта, принятие которого планируется до конца 2024 года. Депутаты Европарламента надеются окончательно согласовать свою позицию на следующей неделе.

Согласно текущим предложениям закона о ИИ, чат-боты должны сообщать пользователям, что они не люди. То есть депутаты хотят большей прозрачности.

Предложения Европейского парламента, вероятно, вступят в силу в следующем месяце. Среди них также могут быть: запрет на прогнозирующую работу полиции, использование алгоритмов для прогнозирования преступлений или выявление подозреваемых, а также распознавание эмоций с использованием ИИ для выявления человеческих чувств и состояния сознания.

Один из членов Европарламента и один из ведущих переговорщиков Драгош Тудораче сказал, что регулирование ИИ имеет решающее значение, поскольку растет популярность такого чат-бота, как ChatGPT.

"Это новаторская технология, и нам нужно ее использовать, что означает установление правил. Самостоятельная проверка со стороны компаний недостаточна", — заверил он.

Напомним, что у пользователей чат-бота ChatGPT появилась возможность хорошо заработать. Американская компания OpenAI готова выплачивать от 200 до 20 тысяч долларов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB