Європарламент планує ввести жорсткі вимоги щодо ШІ: деталі

Засідання Європарламенту. Ілюстративне фото: Економічна правда

Європарламент готує жорсткі вимоги щодо використання штучного інтелекту (ШІ). Серед них — оприлюднення інформації про те, чи використовують творці чат-ботів матеріали, що захищені авторським правом.

Про це пише Financial Time.

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Депутати Європарламенту хочуть, щоб виробники програм ШІ, такі як OpenAI, несли відповідальність за неправомірне використання їх продуктів, а не малі компанії, що використовують ці програми. Також вони хочуть заборонити розпізнавання облич у громадських місцях за будь-яких обставин.

Після узгодження позицій парламенту, передбачається спільна розробка остаточного варіанта законопроєкту, ухвалення якого планується до кінця 2024 року. Депутати Європарламенту сподіваються остаточно узгодити свою позицію наступного тижня.

Згідно з поточними пропозиціями закону про ШІ, чат-боти повинні повідомляти користувачам, що вони не люди. Тобто депутати хочуть більшої прозорості.

Пропозиції Європейського парламенту, ймовірно, ввійдуть в силу наступного місяця. Зазначається, що серед них також можуть бути: заборона на прогнозуючу роботу поліції, використання алгоритмів для прогнозування злочинів або виявлення підозрюваних, а також розпізнавання емоцій з використанням ШІ для виявлення людських почуттів і стану свідомості.

Один із членів Європарламенту і один із провідних перемовників Драгош Тудораче, сказав, що регулювання ШІ має вирішальне значення, оскільки зростає популярність такого чат-боту, як ChatGPT.

"Це новаторська технологія, і нам потрібно її використовувати, що означає встановлення правил. Самостійна перевірка з боку компаній недостатня", — запевнив він.

Нагадаємо, що у користувачів чат-бота ChatGPT з'явилася можливість гарно заробити. Американська компанія OpenAI готова виплачувати від 200 до 20 тисяч доларів.