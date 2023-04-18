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​​​​​​Европарламент готов поддержать климатическую реформу, которую саботировала Германия

18 апреля 2023 10:48
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
​​​​​​Европарламент готов поддержать климатическую реформу, которую саботировала Германия
Европейский парламент. Фото: Facebook-страница Европарламента
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Европейский парламент готовится завершить климатическую реформу. Будут введены новые налоги и разрешения на выбросы углеводорода.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Климатическая реформа ЕС

Европарламент готовится окончательно принять масштабные климатические реформы, направленные на сокращение выбросов углеводорода.

Так, согласно планам реформы, к 2030 году выбросы СО2 должны быть сокращены на 62% по сравнению с показателем 2005 года.

Заводы, имеющие бесплатные разрешения на выбросы углеводорода, должны согласно этим реформам потерять их после 2034 года, а суда будут платить за эти выбросы уже с 2024-го.

Новые налоги

Кроме того, в плане Евросоюза ввести налог на выбросы СО2 на импортные товары, в частности сталь и цемент.

Такой шаг необходим для того, чтобы поставить европейские и иностранные компании в равные условия.

Сопротивление Германии

После голосования Европарламента эти законы должны быть приняты странами-членами ЕС.

Обычно это не более чем формальность, но не в том случае, когда климатическую реформу саботировала Германия.

Причиной такой позиции Берлина была идея постепенного отказа в ЕС от автомобилей, работающих на ископаемом топливе.

Напомним, в декабре Европейский Союз одобрил центральный элемент стратегии "Зеленый курс", направленный на то, чтобы к середине века его экономика стала климатически нейтральной. Таким образом, Европа достигла соглашения об укреплении и расширении своего флагманского углеродного рынка.

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