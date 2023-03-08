Єврокомісія виділила Україні 180 млн євро на закупівлю сонячних панелей, — Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович скоординував подальші кроки щодо євроінтеграції та відновлення енергетики України. Згідно з його заявою, зараз працюють над завершенням повної синхронізації української енергосистеми з ENTSO-E, щоб збільшити імпортно-експортні можливості електроенергії.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Закупівля сонячних панелей

Крім того, Україна розраховує долучитися до Стратегії ЄС у сфері сировини до 2030 року.

Українська влада висловила подяку Єврокомісії за виділення 180 млн євро на закупівлю сонячних панелей. Це стане важливим внеском у енергетичну стабільність та подальшу зелену трансформацію України в рамках Плану відновлення.

"Дякував Єврокомісії за виділення 180 млн євро на закупівлю сонячних панелей для України. Це стане важливим внеском в енергетичну стабільність та подальшу зелену трансформацію України в рамках Плану відновлення", — написав Шмигаль.

Також глава уряду уточнив, що сторони зосередили увагу на санкціях проти росатому. Критично важливо зменшувати залежність європейських країн від російського ядерного палива та позбавити від hосії надприбутків в атомній галузі.