Єврокомісія виділила Україні 180 млн євро на закупівлю сонячних панелей, — Шмигаль
Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович скоординував подальші кроки щодо євроінтеграції та відновлення енергетики України. Згідно з його заявою, зараз працюють над завершенням повної синхронізації української енергосистеми з ENTSO-E, щоб збільшити імпортно-експортні можливості електроенергії.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
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Закупівля сонячних панелей
Крім того, Україна розраховує долучитися до Стратегії ЄС у сфері сировини до 2030 року.
Українська влада висловила подяку Єврокомісії за виділення 180 млн євро на закупівлю сонячних панелей. Це стане важливим внеском у енергетичну стабільність та подальшу зелену трансформацію України в рамках Плану відновлення.
"Дякував Єврокомісії за виділення 180 млн євро на закупівлю сонячних панелей для України. Це стане важливим внеском в енергетичну стабільність та подальшу зелену трансформацію України в рамках Плану відновлення", — написав Шмигаль.
Також глава уряду уточнив, що сторони зосередили увагу на санкціях проти росатому. Критично важливо зменшувати залежність європейських країн від російського ядерного палива та позбавити від hосії надприбутків в атомній галузі.