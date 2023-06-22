Еврокомиссия выделила Украине новый транш финансовой помощи

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters/Henry Nicholls/Pool

Еврокомиссия выплатила Украине очередной транш микрофинансовой помощи. Размер этого транша составляет 1,5 млрд евро, которые будут потрачены на поддержку украинской инфраструктуры и финансирование госуслуг.

Об этом сообщила на своем Twitter-аккаунте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Урсула фон дер Ляен заявила о новой помощи для воюющей страны.

"Сегодня мы выплачиваем еще 1,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи для Украины", — подчеркнула глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен отметила, что эти средства пойдут на финансирование государственных услуг и функционирование инфраструктуры Украины, пока борется за свою свободу.

Урсула фон дер Ляйен о новом транше помощи Украине

Помощь будет продолжаться

Европолитика не заверила, что дальше будет еще больше, потому что Еврокомиссия предложила постоянную финансовую поддержку Украины до 2027 года.

"Мы в этой истории надолго", — подчеркнула Урсула фон дер Ляен.

Напомним, что в январе Украина получила первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в 3 млрд евро. В целом, Европейский Союз намерен в 2023 году выделить Украине 18 млрд евро.