Еврокомиссия выделила Украине новый транш финансовой помощи
Еврокомиссия выплатила Украине очередной транш микрофинансовой помощи. Размер этого транша составляет 1,5 млрд евро, которые будут потрачены на поддержку украинской инфраструктуры и финансирование госуслуг.
Об этом сообщила на своем Twitter-аккаунте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Полуторамиллиардный транш
Урсула фон дер Ляен заявила о новой помощи для воюющей страны.
"Сегодня мы выплачиваем еще 1,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи для Украины", — подчеркнула глава Еврокомиссии.
Фон дер Ляйен отметила, что эти средства пойдут на финансирование государственных услуг и функционирование инфраструктуры Украины, пока борется за свою свободу.
Помощь будет продолжаться
Европолитика не заверила, что дальше будет еще больше, потому что Еврокомиссия предложила постоянную финансовую поддержку Украины до 2027 года.
"Мы в этой истории надолго", — подчеркнула Урсула фон дер Ляен.
Напомним, что в январе Украина получила первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в 3 млрд евро. В целом, Европейский Союз намерен в 2023 году выделить Украине 18 млрд евро.