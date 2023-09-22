Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Еврокомиссия планирует рекомендовать Украине переговоры по членству в ЕС, — Bloomberg arrow

Еврокомиссия планирует рекомендовать Украине переговоры по членству в ЕС, — Bloomberg

22 сентября 2023 19:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Еврокомиссия планирует рекомендовать Украине переговоры по членству в ЕС, — Bloomberg
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Фото: Офис Президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Европейской комиссии готовятся рекомендовать начать переговоры по членству Украины в ЕС. После такого решения главы европейских стран должны подписать такую рекомендацию на саммите, который состоится в декабре.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Читайте также:

Где могут быть сложности

В следующем месяце Европейская комиссия планирует начать долгий процесс вступления Украины в Европейский Союз. Но в исполнительном органе ЕС могут настаивать на изменениях в сфере коррупции.

"После того, как комиссия предоставит свою рекомендацию, лидеры ЕС должны будут ее подписать, скорее всего, на саммите в декабре. После этого Украина приступит к длительной процедуре завершения реформ и приведения себя в соответствие с законодательством ЕС в более чем 30 сферах, включая верховенство права и экономику", — говорится в сообщении.

Долговременное рассмотрение заявок

Пока не существует "ни одного ускоренного способа", чтобы ускорить сложные критерии членства. Они в основном продолжаются более десяти лет.

К примеру, Хорватия стала последней страной, присоединившейся к Союзу, этого государство ждало 10 лет.

Почему ЕС не принимает Украину

"Для ЕС вступление Украины является критическим испытанием способности блока принимать новых членов и адаптировать процесс принятия решений. Продолжающаяся война России в Украине и предварительные заявления нескольких других стран, в том числе на Западных Балканах, также усложняют дебаты. Восстановление расширения блока из 27 членов происходит в критический момент, поскольку оно стремится обеспечить, чтобы страны Восточной Европы оставались в его орбите, а не в орбите России или Китая", — объясняют в материале.

Напомним, сегодня, 22 сентября, Европейская комиссия выплатила Украине новую макрофинансовую поддержку из пакета в сумме 18 млрд евро, который запланирован на этот год. Страна получила 1,5 млрд евро.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Много чего везу: Зеленский рассказал Новини.LIVE о своих впечатлениях от визита в США

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Новость с видео

12:10Ракетная угроза в Умани: как хасиды реагировали на воздушную тревогу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз