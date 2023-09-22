Еврокомиссия планирует рекомендовать Украине переговоры по членству в ЕС, — Bloomberg

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Фото: Офис Президента

В Европейской комиссии готовятся рекомендовать начать переговоры по членству Украины в ЕС. После такого решения главы европейских стран должны подписать такую рекомендацию на саммите, который состоится в декабре.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

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Где могут быть сложности

В следующем месяце Европейская комиссия планирует начать долгий процесс вступления Украины в Европейский Союз. Но в исполнительном органе ЕС могут настаивать на изменениях в сфере коррупции.

"После того, как комиссия предоставит свою рекомендацию, лидеры ЕС должны будут ее подписать, скорее всего, на саммите в декабре. После этого Украина приступит к длительной процедуре завершения реформ и приведения себя в соответствие с законодательством ЕС в более чем 30 сферах, включая верховенство права и экономику", — говорится в сообщении.

Долговременное рассмотрение заявок

Пока не существует "ни одного ускоренного способа", чтобы ускорить сложные критерии членства. Они в основном продолжаются более десяти лет.

К примеру, Хорватия стала последней страной, присоединившейся к Союзу, этого государство ждало 10 лет.

Почему ЕС не принимает Украину

"Для ЕС вступление Украины является критическим испытанием способности блока принимать новых членов и адаптировать процесс принятия решений. Продолжающаяся война России в Украине и предварительные заявления нескольких других стран, в том числе на Западных Балканах, также усложняют дебаты. Восстановление расширения блока из 27 членов происходит в критический момент, поскольку оно стремится обеспечить, чтобы страны Восточной Европы оставались в его орбите, а не в орбите России или Китая", — объясняют в материале.

Напомним, сегодня, 22 сентября, Европейская комиссия выплатила Украине новую макрофинансовую поддержку из пакета в сумме 18 млрд евро, который запланирован на этот год. Страна получила 1,5 млрд евро.