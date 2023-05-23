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Евгений Шевченко станет гостем Вечір.LIVE и рассказажет о сотрудничестве с Будановым и ГУР

23 мая 2023 19:51
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Евгений Шевченко станет гостем Вечір.LIVE и рассказажет о сотрудничестве с Будановым и ГУР
Народный депутат Украины Евгений Шевченко. Фото: platon_72/Instagram
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 23 мая, народный депутат Украины Евгений Шевченко будет гостем программы Вечір.LIVE. В эфире он расскажет о сотрудничестве с Будановым и ГУР.

Об этом информируют Новини.LIVE.

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Вечір.LIVE

Во вторник, 23 мая, народный депутат Украины Евгений Шевченко посетит программу Вечір.LIVE. В прямом эфире чиновник расскажет не только о сотрудничестве с Будановым и ГУР, но и о скандальной поездке в Лукашенко. Отмечается, что именно благодаря этому путешествию удалось удержать Беларусь от открытия второго фронта и подготовки Украины к войне.

Напомним, что в прямом эфире Новини.LIVE ведущий Вадим Ярошенко поговорил с лейтенантом ВСУ от 67-й бригады, батальона "Волки Да Винчи", группы "Гонор" Александром Ябченко. Они показали кадры боев и обсудили, когда ВСУ пойдут в контрнаступление и чего не хватает украинской армии.

Вооруженные силы Украины продолжают наносить сокрушительные удары по позициям оккупантов. Кроме активной и действенной обороны, украинская армия проводит успешные наступательные действия на линиях фронта. Об этих и других темах было обсуждено в эксклюзивном эфире Новини.LIVE.

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