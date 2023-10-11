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ЕС угрожает Маску санкциями: что натворил владелец Twitter

11 октября 2023 01:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
ЕС угрожает Маску санкциями: что натворил владелец Twitter
Владелец Twitter Илон Маск. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Евросоюз угрожает санкциями Илону Маску. Все потому, что в принадлежащей ему социальной сети Twitter распространяют дезинформацию о террористических атаках ХАМАС на Израиль.

Об этом говорится в письме еврокомиссара Тьерри Бретона владельцу Twitter Илону Маску. Сообщает издание The Guardian.

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Маску угрожают санкциями

В Евросоюзе считают, что платформа используется для распространения незаконного контента.

"После террористических нападений ХАМАС на Израиль у нас есть признаки того, что ваша платформа используется для распространения незаконного контента и дезинформации в ЕС", — написал комиссар Тьерри Бретон.

Он также добавил, что в сети распространяли поддельные и манипулятивные изображения и факты, в том числе старые изображения вооруженных конфликтов, не имеющих отношения к делу, или военные кадры, которые на самом деле были сделаны в видеоиграх.

"Это явно ложная или обманчивая информация", — отметил комиссар.

Письмо Илону Маску

Также он призвал Маска в ближайшие 24 часа обеспечить "скорый, точный и полный ответ" на просьбу связаться с Европолом и "соответствующими правоохранительными органами" по поводу дезинформации в Twitter.

Напомним, соцсеть X (ранее называлась Twitter) перестала показывать заголовки статей, распространяемых на платформе. Вместо этого видно только главное изображение статьи и домен, на который она ссылается.

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