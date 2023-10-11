ЕС угрожает Маску санкциями: что натворил владелец Twitter
Евросоюз угрожает санкциями Илону Маску. Все потому, что в принадлежащей ему социальной сети Twitter распространяют дезинформацию о террористических атаках ХАМАС на Израиль.
Об этом говорится в письме еврокомиссара Тьерри Бретона владельцу Twitter Илону Маску. Сообщает издание The Guardian.
Маску угрожают санкциями
В Евросоюзе считают, что платформа используется для распространения незаконного контента.
"После террористических нападений ХАМАС на Израиль у нас есть признаки того, что ваша платформа используется для распространения незаконного контента и дезинформации в ЕС", — написал комиссар Тьерри Бретон.
Он также добавил, что в сети распространяли поддельные и манипулятивные изображения и факты, в том числе старые изображения вооруженных конфликтов, не имеющих отношения к делу, или военные кадры, которые на самом деле были сделаны в видеоиграх.
"Это явно ложная или обманчивая информация", — отметил комиссар.
Также он призвал Маска в ближайшие 24 часа обеспечить "скорый, точный и полный ответ" на просьбу связаться с Европолом и "соответствующими правоохранительными органами" по поводу дезинформации в Twitter.
Напомним, соцсеть X (ранее называлась Twitter) перестала показывать заголовки статей, распространяемых на платформе. Вместо этого видно только главное изображение статьи и домен, на который она ссылается.