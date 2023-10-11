ЄС погрожує Маску санкціями: що накоїв власник Twitter

Власник Twitter Ілон Маск. Фото: REUTERS

Євросоюз погрожує санкціями Ілону Маску. Все через те. що у соціальній мережі Twitter, яка йому належить, розповсюджують дезінформацію про терористичні атаки ХАМАС на Ізраїль.

Про це йдеться у листі єврокомісара Тьєррі Бретона власнику Twitter Ілону Маску. Повідомляє видання The Guardian.

Читайте також:

Маску погрожують санкціями

У Євросоюзі вважають, що платформа використовується для поширення незаконного контенту.

"Після терористичних нападів ХАМАС на Ізраїль у нас є ознаки того, що ваша платформа використовується для поширення незаконного контенту та дезінформації в ЄС", — написав комісар Тьєррі Бретон.

Він також додав, що в мережі розповсюджували підроблені та маніпулятивні зображення та факти, у тому числі старі зображення збройних конфліктів, які не мають відношення до справи, або військові кадри, які насправді були зроблені у відеоіграх.

"Це явно неправдива або оманлива інформація", — зазначив комісар.

Також він закликав Маска протягом найближчих 24 годин забезпечити "швидку, точну та повну відповідь" на прохання зв'язатися з Європолом та "відповідними правоохоронними органами" щодо дезінформації у Twitter.

Нагадаємо, соцмережа X (раніше мала назву Twitter) перестала показувати заголовки статей, які поширюють на платформі. Натомість видно лише головне зображення статті та домен, на який вона посилається.