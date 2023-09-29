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ЕС объявил сумму помощи оказанной Украине с начала войны

29 сентября 2023 13:01
7871ae41-d50f-47d3-9d43-72d6a5c26e00 - Дарья Гладких
Дарья Гладких
редактор
ЕС объявил сумму помощи оказанной Украине с начала войны
Урсула фон дер Ляен о пути в европейский суверенитет. Фото: AFP
7871ae41-d50f-47d3-9d43-72d6a5c26e00 - Дарья Гладких
Дарья Гладких
редактор

Европейский союз продолжает кампанию военной поддержки и финансовой, гуманитарной помощи украинцам. На мероприятии "Дни образования", в хорватском городе Сплит, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен рассказала о том, сколько млрд евро было предоставлено Украине и какие меры будут приняты для укрепления суверенитета стран ЕС.

Глава Еврокомиссии на встрече с украинским президентом. Фото: Сайт президента Украины

Размер помощи от союзников Украины

Евросоюз с начала полномасштабной агрессии РФ помог Украине на сумму 81 млрд евро.

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"Война России против Украины доказала, что Европе необходимо адаптироваться к более опасной и нестабильной геостратегической и геополитической среде. Мы активизировали наши усилия по созданию Оборонного союза и укрепили наши связи с надежными глобальными партнерами, а также с союзниками по НАТО", - сказала фон дер Ляен.

Также президент Еврокомиссии напомнила об энергетическом шантаже со стороны России, отметив, что благодаря решительному ответу, ЕС в значительной степени избавился от зависимости от российского ископаемого топлива.

Она отметила: "Цены на резко возросшие летом прошлого года энергоносители вернулись к довоенному уровню. Но мы знаем, что они остаются высокими".

Ключевым решением для этой проблемы было названо привлечение и усовершенствование чистых технологий. Это увеличивает независимость ЕС, есть собственная энергия, которая усиливает конкурентоспособность и укрепляет суверенитет членов объединения.

В некоторых странах Евросоюза продолжается финансовая помощь украинским беженцам в виде выплат. Так, в Литве украинцам выплачивают до 1000 евро на частичное покрытие платы за жилье.

К слову, в прямом эфире Новости.LIVE политолог Олег Лесной и полковник, военный эксперт Сергей Грабский обсудили, почему в ЕС затягивают со вступлением Украины в союз.

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