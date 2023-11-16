ЕС хочет ввести санкции против родственников Медведева и Путина

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Фото: росСМИ

Европейская комиссия хочет добавить в 12-й пакет санкций против России ограничения в отношении многих лиц, в частности, сына заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева и родственника диктатора Владимира Путина. Вероятно, такое решение вызовет гнев в Кремле.

Об этом сообщает The Guardian.

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Среди 47 человек, которых комиссия хочет добавить в существующие санкционные списки, есть двоюродная сестра Путина — Анна Цивилева. Она возглавляет фонд "Защитники отечества", поддерживающий воюющих в Украине российских оккупантов.

Также в список попал Илья Медведев. Его имя и дата рождения совпадают с информацией о единственном сыне заместителя председателя Совета Безопасности РФ. Илью обвиняют в организации дезинформационной и пропагандистской кампании в Украине.

The Guardian пишет, что включение в список родственников чиновников, включая семью Путина, вызовет гнев в Кремле.

В центре предложений, которые еще должны быть одобрены лидерами ЕС на следующем саммите в декабре, — шаги, которые направлены на ограничение коммерческих доходов России. Они включают полный запрет на продажу внутри блока российских необработанных алмазов и ювелирных изделий с использованием драгоценных камней из сибирских шахт страны. Это может изъять из казны Кремля более 4,5 млрд евро в год.

Ограничения готовились с 2022 года, однако стали реальностью только после того, как летом Бельгия сняла свои возражения, а G7 согласилась на введение санкций на саммите в Японии.

"Запрет на российские алмазы является частью усилий G7 по разработке международного скоординированного запрета на алмазы, который направлен на то, чтобы лишить Россию этого важного источника дохода", — говорится в предложении комиссии.

Европейская комиссия также предлагает новые запреты на продажу подержанных танкеров, чтобы бороться с теми, кто обходит существующие торговые санкции.

Ограничения будут нацелены на компании и организации в ряде секторов России, в частности, на вооруженную промышленность, IT-компании, связанные со службой безопасности ФСБ, членов избирательных комиссий, работающих на временно оккупированной части Украины, частные военные компании и патриотические организации.

Предложенные санкции также будут касаться компаний гражданского сектора, которые обвиняются в содействии российской военной машине.

Напомним, в России уже начали готовиться к будущим санкциям стран Запада. Граждане РФ все активнее пытаются разработать решения по импортозамещению для закупки точных станков западного производства.

Также мы писали, что Европейский Союз намерен запретить экспорт станков и деталей машин, которые Российская Федерация может использовать для производства оружия. В частности, под ограничения могут попасть алмазы и некоторые другие ресурсы.