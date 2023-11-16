ЄС хоче запровадити санкції проти родичів Медведєва та Путіна

Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв. Фото: росЗМІ

Європейська комісія хоче додати в 12-й пакет санкцій проти Росії обмеження щодо багатьох осіб, зокрема сина заступника голови Ради Безпеки РФ Дмитра Медведєва та родича диктатора Володимира Путіна. Ймовірно, таке рішення викличе гнів у Кремлі.

Про це повідомляє The Guardian.

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Серед 47 осіб, яких комісія хоче додати до існуючих санкційних списків, є двоюрідна сестра Путіна — Анна Цивілева. Вона очолює фонд "Захисники вітчизни", що підтримує російських окупантів, які воюють в Україні.

Також до списку потрапив Ілля Медведєв. Його ім'я та дата народження збігаються з інформацією про єдиного сина заступника голови Ради Безпеки РФ. Іллю звинувачують в організації дезінформаційної та пропагандистської кампанії в Україні.

The Guardian пише, що включення до списку родичів високопосадовців, включно з родиною Путіна, викличе гнів у Кремлі.

У центрі пропозицій, які ще мають бути схвалені лідерами ЄС на наступному саміті в грудні, — кроки, які спрямовані на обмеження комерційних доходів Росії. Вони включають повну заборону на продаж всередині блоку російських необроблених алмазів і ювелірних виробів з використанням дорогоцінних каменів з сибірських шахт країни. Це може вилучити з казни Кремля понад 4,5 млрд євро на рік.

Обмеження готувалися з 2022 року, однак стали реальністю лише після того, як влітку Бельгія зняла свої заперечення, а G7 погодилася на запровадження санкцій під час саміту в Японії.

"Заборона на російські алмази є частиною зусиль G7 щодо розробки міжнародної скоординованої заборони на алмази, яка спрямована на те, щоб позбавити Росію цього важливого джерела доходу", — йдеться в пропозиції комісії.

Європейська комісія також пропонує нові заборони на продаж вживаних танкерів, щоб боротися з тими, хто обходить існуючі торговельні санкції.

Обмеження будуть націлені на компанії та організації в низці секторів Росії, зокрема на збройну промисловість, ІТ-компанії, пов'язані зі службою безпеки ФСБ, членів виборчих комісій, які працюють на тимчасово окупованій частині України, приватні військові компанії та патріотичні організації.

Запропоновані санкції також стосуватимуться компаній цивільного сектору, які звинувачуються у сприянні російській військовій машині.

Нагадаємо, у Росії вже почали готуватися до майбутніх санкцій країн Заходу. Громадяни РФ все активніше намагаються розробити рішення щодо імпортозаміщення для закупівлі точних верстатів західного виробництва.

Також ми писали, що Європейський Союз планує заборонити експорт верстатів і деталей машин, які Російська Федерація може використовувати для виробництва зброї. Зокрема, під обмеження можуть потрапити алмази і деякі інші ресурси.