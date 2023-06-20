Ермак обратился к Израилю: что попросил руководитель ОП

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: ОП

Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал Израиль передать Украине помощь для борьбы с иранскими "Шахедами". В ОП считают, что Израилю необходимо изменить свою позицию по военной помощи Украине.

Об этом Андрей Ермак рассказал в интервью The Times of Israel.

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Ермак заявил, что никто кроме Израиля не может предоставить оборудование для борьбы с атаками иранских беспилотников

Также чиновник выразил разочарование, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху открыто не поддержал Украину, и утверждал, что соглашения по оружию между Россией и врагом Израиля по Ирану должны побудить Израиль присоединиться к борьбе.

"Мы видим, как кремлевский диктатор делает семейные фотографии с лидерами Ирана, а затем это иранское оружие используется против нас и против вас. Я не знаю, что еще нужно", — сказал Ермак израильским журналистам.

Напомним, недавно британская разведка рассказала, что Россия начала возить дроны из Ирана по морю. Через Каспийское море Россия пытается получить выход на азиатские рынки и обходить санкции.