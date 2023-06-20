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Ермак обратился к Израилю: что попросил руководитель ОП

20 июня 2023 23:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ермак обратился к Израилю: что попросил руководитель ОП
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал Израиль передать Украине помощь для борьбы с иранскими "Шахедами". В ОП считают, что Израилю необходимо изменить свою позицию по военной помощи Украине.

Об этом Андрей Ермак рассказал в интервью The Times of Israel.

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Ермак заявил, что никто кроме Израиля не может предоставить оборудование для борьбы с атаками иранских беспилотников

Также чиновник выразил разочарование, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху открыто не поддержал Украину, и утверждал, что соглашения по оружию между Россией и врагом Израиля по Ирану должны побудить Израиль присоединиться к борьбе.

"Мы видим, как кремлевский диктатор делает семейные фотографии с лидерами Ирана, а затем это иранское оружие используется против нас и против вас. Я не знаю, что еще нужно", сказал Ермак израильским журналистам.

Напомним, недавно британская разведка рассказала, что Россия начала возить дроны из Ирана по морю. Через Каспийское море Россия пытается получить выход на азиатские рынки и обходить санкции.

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