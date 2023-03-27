Ермак раскрыл детали разговора с Орландо Блумом: зачем актер приехал в Украину
Руководитель Офиса Президента Украины, Андрей Ермак, провел встречу с британским актером и послом доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блумом, чтобы обсудить помощь в возвращении незаконно депортированных россией украинских детей. Во встрече также участвовала команда ЮНИСЕФ, возглавляемая главой представительства фонда в Украине Муратом Шахиным.
Об этом сообщает Офис Президента Украины.
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Заседание
Ермак выразил благодарность Блуму за его долгосрочную поддержку Украины и отметил важность его миссии в качестве посла ЮНИСЕФ по помощи детям. Вопрос защиты украинских детей является крайне важным, и Ермак обратил внимание на незаконную депортацию детей по россии, ситуацию, с которой столкнулись в ХХI веке, когда механизмы и организации не смогли справиться с проблемой.
Проблема затрагивает разные случаи. Во-первых, дети, которых российские оккупанты забрали от родителей и отправили в россию под предлогом оздоровления.
Во-вторых, дети, незаконно вывезенные из оккупированных украинских территорий, потерявшие родителей, но имеющие родственников в Украине. Вместо возвращения детей родным, их отдают на усыновление в россии.
Третья категория — маленькие украинцы, незаконно вывезенные в рф из детских домов на временно оккупированных территориях Украины.
Что сказал Орландо Блум
Со своей стороны, Орландо Блум выразил готовность рассказывать миру о ситуации с украинскими детьми. Однако он подчеркнул, что для большей эффективности необходима стратегия, гарантирующая спасение детей и их успешное возвращение домой.
Посол доброй воли ЮНИСЕФ также поделился историей своего визита в село Демидов Киевской области и знакомства с многодетной семьей. В этой семье воспитывают девять детей, из которых четверо усыновлены. По мнению британского актера, такая семья является прекрасным примером будущей Украины, где сироты растут в семьях, а не в интернатах.
Напомним, ранее сообщалось, что британский актер и посол доброй воли UNICEF Орландо Блум приехал в Украину. Он посетил детский центр "Спільно", где дети могут играть, учиться и получать психологическую поддержку.
До этого он приезжал в Украину еще в 2016 году. Тогда он посетил Славянск.