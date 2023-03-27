Єрмак розкрив деталі розмови з Орландо Блумом: навіщо актор приїхав до України

Засідання Андрія Єрмака та Орландо Блума

Керівник Офісу Президента України, Андрій Єрмак, провів зустріч із британським актором та послом доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блумом, щоб обговорити допомогу у поверненні незаконно депортованих росією українських дітей. У зустрічі також брала участь команда ЮНІСЕФ, яку очолює голова представництва фонду в Україні Мурат Шахін.

Про це повідомляє Офіс Президента України.

Засідання

Єрмак висловив подяку Блуму за його довгострокову підтримку України та наголосив на важливості його місії як посла ЮНІСЕФ з допомоги дітям. Питання захисту українських дітей є вкрай важливим, і Єрмак звернув увагу на незаконну депортацію дітей росією, ситуацію, з якою зіткнулися у ХХI столітті, коли механізми та організації не змогли впоратися з проблемою.

Проблема торкається різних випадків. По-перше, діти, яких російські окупанти забрали від батьків і відправили до росії під приводом оздоровлення.

По-друге, діти, які незаконно вивезені з окупованих українських територій, втратили батьків, але мають родичів в Україні. Замість повернення дітей рідним їх віддають на усиновлення в росії.

Третя категорія — маленькі українці, незаконно вивезені в росії з дитячих будинків на тимчасово окупованих територіях України.

Що сказав Орландо Блум

Зі свого боку Орландо Блум висловив готовність розповідати світові про ситуацію з українськими дітьми. Однак він наголосив, що для більшої ефективності необхідна стратегія, яка гарантує порятунок дітей та їхнє успішне повернення додому.

Посол доброї волі ЮНІСЕФ також поділився історією свого візиту до села Демидів Київської області та знайомства з багатодітною родиною. У цій сім'ї виховують дев'ятьох дітей, з яких четверо усиновлено. На думку британського актора, така родина є чудовим прикладом майбутньої України, де сироти ростуть у сім'ях, а не в інтернатах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що британський актор і посол доброї волі UNICEF Орландо Блум приїхав до України. Він відвідав дитячий центр "Спільно", де діти можуть грати, навчатися та отримувати психологічну підтримку.

До цього він приїжджав до України ще 2016 року. Тоді він відвідав Слов'янськ.