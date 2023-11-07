Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Ермак встретился с американским бизнесменом и филантропом Александром Соросом arrow

Ермак встретился с американским бизнесменом и филантропом Александром Соросом

7 ноября 2023 16:07
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Ермак встретился с американским бизнесменом и филантропом Александром Соросом
Андрей Ермак и Александр Сорос. Фото: Telegram/Андрей Ермак
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак встретился с американским бизнесменом, филантропом и главой фонда "Открытое общество" Александром Соросом, сыном Джорджа Сороса. Говорили о победе в войне, восстановлении Украины и возвращении похищенных детей.

Об этом Андрей Ермак сообщил на своей странице в Telegram.

Читайте также:

Встреча Ермака с Александром Соросом

Команда Офиса президента провела очень важную встречу с другом Украины и сыном Джорджа Сороса Александром.

Акцент встречи был на развитии украинской экономики, в частности, на реконструкции и восстановлении инфраструктуры, а также на реализации инвестиционных проектов.

Одним из путей финансирования восстановления были рассмотрены арестованные российские активы. Так что обсудили совместную работу над этим вопросом.

"Также говорили о фронте, о потребностях Сил обороны для победы. Мы используем все возможности для усиления ПВО. Очень важно ветеранское движение в Украине и поддержка ветеранских организаций. Я благодарен нашим друзьям-предпринимателям за их желание помочь Украине. Мы ценим их вклад в эту победу", — сообщил Андрей Ермак.

Также Александру Соросу рассказали о преступлениях, совершаемых РФ против детей на оккупированных территориях, и представили президентский план Bring Kids Back UA по освобождению украинских детей. Это один из пунктов украинской Формулы мира.

Во встрече приняли участие заместитель руководителя ОП Роман Машовец, советник руководителя ОП Дария Заровна, вице-президент по вопросам адвокации и коммуникаций Фонда "Открытое общество" Лаура Зильбер и директор Международного фонда "Возрождение" Александр Сушко.

Напомним, во время встречи советников по национальной безопасности и внешней политике на Мальте Канада предложила создать коалицию для возвращения украинских детей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн - 80x80

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме