Ермак встретился с американским бизнесменом и филантропом Александром Соросом

Андрей Ермак и Александр Сорос. Фото: Telegram/Андрей Ермак

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак встретился с американским бизнесменом, филантропом и главой фонда "Открытое общество" Александром Соросом, сыном Джорджа Сороса. Говорили о победе в войне, восстановлении Украины и возвращении похищенных детей.

Об этом Андрей Ермак сообщил на своей странице в Telegram.

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Команда Офиса президента провела очень важную встречу с другом Украины и сыном Джорджа Сороса Александром.

Акцент встречи был на развитии украинской экономики, в частности, на реконструкции и восстановлении инфраструктуры, а также на реализации инвестиционных проектов.

Одним из путей финансирования восстановления были рассмотрены арестованные российские активы. Так что обсудили совместную работу над этим вопросом.

"Также говорили о фронте, о потребностях Сил обороны для победы. Мы используем все возможности для усиления ПВО. Очень важно ветеранское движение в Украине и поддержка ветеранских организаций. Я благодарен нашим друзьям-предпринимателям за их желание помочь Украине. Мы ценим их вклад в эту победу", — сообщил Андрей Ермак.

Также Александру Соросу рассказали о преступлениях, совершаемых РФ против детей на оккупированных территориях, и представили президентский план Bring Kids Back UA по освобождению украинских детей. Это один из пунктов украинской Формулы мира.

Во встрече приняли участие заместитель руководителя ОП Роман Машовец, советник руководителя ОП Дария Заровна, вице-президент по вопросам адвокации и коммуникаций Фонда "Открытое общество" Лаура Зильбер и директор Международного фонда "Возрождение" Александр Сушко.

Напомним, во время встречи советников по национальной безопасности и внешней политике на Мальте Канада предложила создать коалицию для возвращения украинских детей.