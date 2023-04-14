Ермак рассказал о будущем нерожденных русских детей и дал совет
Сегодня, 14 апреля, Андрей Ермак написал о будущих вопросах российских детей к своим бабушкам и дедушкам. Но дал совет готовить ответы для внуков раньше времени.
Об этом сообщает руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
Вопросы будущих русских детей
Андрей Ермак пишет, что любой крах иллюзий всегда неожидан, как украинский хлопок.
"Русский крах иллюзий будет именно таким. В будущем еще нерожденные сегодня россияне спросят своих бабушек: почему мы так плохо живем? Почему к нам в мире относятся, как к лишним, почему у нас столько ограничений? Не знаю, что они будут отвечать, но точно понимаю, что ответственность за сегодняшние преступления россиян в Украине коснется многих поколений. Мы все для этого делаем и сделаем еще больше", — заявил руководитель Офиса Президента Украины.
Кроме того, он добавил, что это должно стать вакциной против желания автократии повторять эти преступления. И отметил, что демократия бьет сильно и системно.
Андрей Ермак советует россиянам готовить ответы на вопрос, почему у них все так ужасно для будущих внуков.
Напомним, что на Банковой глава Офиса Президента Андрей Ермак встретился с министрами, дипломатами и Валерием Залужным. На совещании была обсуждена помощь дипломатических структур украинской армии.