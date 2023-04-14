Ермак рассказал о будущем нерожденных русских детей и дал совет

Руководитель офиса Президента Украины Андрей Ермак. Фото: Киевщина 24/7

Сегодня, 14 апреля, Андрей Ермак написал о будущих вопросах российских детей к своим бабушкам и дедушкам. Но дал совет готовить ответы для внуков раньше времени.

Об этом сообщает руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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Вопросы будущих русских детей

Андрей Ермак пишет, что любой крах иллюзий всегда неожидан, как украинский хлопок.

"Русский крах иллюзий будет именно таким. В будущем еще нерожденные сегодня россияне спросят своих бабушек: почему мы так плохо живем? Почему к нам в мире относятся, как к лишним, почему у нас столько ограничений? Не знаю, что они будут отвечать, но точно понимаю, что ответственность за сегодняшние преступления россиян в Украине коснется многих поколений. Мы все для этого делаем и сделаем еще больше", — заявил руководитель Офиса Президента Украины.

Кроме того, он добавил, что это должно стать вакциной против желания автократии повторять эти преступления. И отметил, что демократия бьет сильно и системно.

Андрей Ермак советует россиянам готовить ответы на вопрос, почему у них все так ужасно для будущих внуков.

Напомним, что на Банковой глава Офиса Президента Андрей Ермак встретился с министрами, дипломатами и Валерием Залужным. На совещании была обсуждена помощь дипломатических структур украинской армии.