Єрмак розповів про майбутнє ненароджених російських дітей та дав пораду

Керівник офісу Президента України Андрій Єрмак. Фото: Київщина 24/7

Сьогодні, 14 квітня, Андрій Єрмак написав про майбутні питання російських дітей до своїх бабусь і дідусів. Та дав пораду готувати відповіді для онуків завчасно.

Про це повідомляє керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Питання майбутніх російських дітей

Андрій Єрмак пише, що будь-який крах ілюзій завжди несподіваний, як українська бавовна.

"Російський крах ілюзій буде саме таким. В майбутньому ще ненароджені сьогодні росіяни запитають у своїх бабусь: чому ми так погано живемо? Чому до нас у світі ставляться, як до зайвих, чому в нас стільки обмежень? Не знаю, що вони відповідатимуть, але точно розумію, що відповідальність за сьогоднішні злочини росіян в Україні торкнеться багатьох поколінь. Ми все для цього робимо і зробимо ще більше", — заявив керівник Офісу Президента України.

Крім того, він додав, що це має стати вакциною проти бажання автократій повторювати ці злочини. І зазначив, що демократія б‘є сильно і системно.

Андрій Єрмак радить росіянам готувати відповіді на запитання, чому в них все так жахливо, для майбутніх онуків.

Нагадаємо, що на Банковій голова Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся з міністрами, дипломатами та Валерієм Залужним. На нараді обговорили допомогу дипломатичних структур українській армії.