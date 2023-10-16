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Ермак разговаривал с главой МИД Мальты: что обсудили

16 октября 2023 23:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ермак разговаривал с главой МИД Мальты: что обсудили
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Фото: president.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что пообщался по телефону с министром иностранных дел Республики Мальта Иеном Боргом. По его словам, удалось обсудить ряд важных вопросов.

Об этом Андрей Ермак сообщил в Telegram.

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Ермак отметил, что с главой МИД Республики Мальта пообщались по поводу нынешней ситуации безопасности в Украине и подготовке нашей страны к зиме. Отмечали также важность усиления защиты украинской энергетики от обстрелов РФ.

"Сообщил о подготовке к проведению в ближайшее время третьей встречи на уровне советников по национальной безопасности и дипломатических советников, которая касается имплементации Украинской формулы мира и организации Глобального саммита мира. Отметил участие Посла Мальты в регулярных тематических встречах на уровне послов, посвященных отдельным пунктам Формулы мира", — написал глава ОП.

В частности, Ермак поблагодарил Мальту за поддержку и помощь Украине.

Также должностные лица обратили внимание на важность сотрудничества для расширения круга стран в Формуле мира.

Ермак разговаривал с главой МИД Мальты
Источник: t.me/ermaka2022

Напомним, Ермак рассказал, что в Украине планируют создать производство своих систем противовоздушной обороны. Чтобы это ввести, в нашу страну прибудут необходимые специалисты.

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