Єрмак розмовляв з очільником МЗС Мальти: що обговорили

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Фото: president.gov.ua

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що поспілкувався телефоном із міністром закордонних справ Республіки Мальта Ієном Боргом. За його словами, вдалося обговорити низку важливих питань.

Про це Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

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Єрмак зазначив, що з очільником МЗС Республіки Мальта поспілкувалися щодо нинішньої безпекової ситуації в Україні та підготовки нашої країни до зими. Наголосили також на важливості посилення захисту української енергетики від обстрілів РФ.

"Повідомив про підготовку до проведення найближчим часом третьої зустрічі на рівні радників із національної безпеки та дипломатичних радників, яка стосуватиметься імплементації Української формули миру та організації Глобального саміту миру. Відзначив участь посла Мальти в регулярних тематичних зустрічах на рівні послів, присвячених окремим пунктам Формули миру", — написав очільник ОП.

Зокрема, Єрмак подякував Мальті за підтримку та допомогу Україні.

Також посадовці звернули увагу на важливість співпраці для розширення кола країн у Формулі миру.

Джерело: t.me/ermaka2022

Нагадаємо, Єрмак розповів, що в Україні планують створити виробництво своїх систем протиповітряної оборони. Щоб це запровадити, до нашої держави прибудуть необхідні фахівці.