Ермак провел встречу с делегацией Организации экономического сотрудничества и развития: детали

Встреча с делегацией Организации экономического сотрудничества и развития

Руководитель ОП Андрей Ермак провел встречу с делегацией Организации экономического сотрудничества и развития во главе с генеральным секретарем ОЭСР Матиасом Корманом. Он поблагодарил за поддержку Украины и отметил, что, несмотря на войну, государство продолжает реализацию важных реформ.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Подробности

"Я благодарю за помощь и персональную поддержку обретения Украиной членства в Рабочей группе ОЭСР по борьбе со взяточничеством. Мы стремимся к полноценному членству Украины в этой Организации. Это важно для нас. Передал Матиасу Корману письмо-ответ Премьер-министра Украины на официальное письмо ОЭСР по подтверждению предоставления нашему государству статуса участника Рабочей группы по борьбе со взяточничеством в международных коммерческих операциях", — сообщил Ермак.

Руководитель ОП отметил важность открытия офиса ОЭСР в Киеве. Он рассказал генеральному секретарю о реализации украинской формулы мира. К тому же Ермак обратил внимание на важность резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

"Наше государство планирует провести глобальный саммит по реализации формулы мира, к участию в котором запланировано привлечь как можно больше стран из разных континентов", — пишет Ермак.

Он проинформировал Матиаса Кормана о ситуации на фронте и отметил храбрость украинских военных.

"Матиас Корман отметил важность продвижения Украины путем важных реформ во время полномасштабной агрессии рф и выразил поддержку стремлений нашего государства относительно усиленной интеграции в органы ОЭСР. Отметил важность резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которая стала одним из первых шагов в реализации мирного плана Украины", — добавил Ермак.

Напомним, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак убежден, что своей героической борьбой с российской агрессией украинцы напомнили миру о настоящих побеждающих истинных ценностях демократии и свободы.