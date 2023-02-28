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Єрмак провів зустріч із делегацією Організації економічного співробітництва та розвитку: деталі

28 лютого 2023 16:43
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Єрмак провів зустріч із делегацією Організації економічного співробітництва та розвитку: деталі
Зустріч з делегацією Організації економічного співробітництва та розвитку
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Керівник ОП Андрій Єрмак провів зустріч з делегацією Організації економічного співробітництва та розвитку на чолі з генеральним секретарем ОЕСР Матіасом Корманом. Він подякував за підтримку України та зазначив, що попри війну держава продовжує реалізацію важливих реформ.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

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Деталі

"Я дякую за допомогу та персональну підтримку набуття Україною членства у Робочій групі ОЕСР щодо боротьби з хабарництвом. Ми прагнемо повноцінного членства України у цій Організації. Це важливо для нас. Передав Матіасу Корману лист-відповідь Прем’єр-міністра України на офіційний лист ОЕСР щодо підтвердження надання нашій державі статусу учасника Робочої групи з питань боротьби з хабарництвом у міжнародних комерційних операціях", — повідомив Єрмак. 

Керівник ОП відзначив важливість відкриття офісу ОЕСР у Києві. Він розповів генеральному секретарю про реалізацію української формули миру. До того ж Єрмак звернув увагу на важливість резолюції Генеральної Асамблеї ООН.

"Наша держава планує провести глобальний саміт щодо реалізації формули миру, до участі у якому заплановано залучити якомога більшу кількість країн із різних континентів", — пише Єрмак.

Він поінформував Матіаса Кормана про ситуацію на фронті та відзначив хоробрість українських військових. 

"Матіас Корман наголосив на важливості просування України шляхом важливих реформ під час повномасштабної агресії рф та висловив підтримку прагнень нашої держави щодо посиленої інтеграції до органів ОЕСР. Відзначив важливість резолюції Генеральної Асамблеї ООН, яка стала одним із перших кроків у реалізації мирного плану України", — додав Єрмак. 

Нагадаємо, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак переконаний, що своєю героїчною боротьбою з російською агресією українці нагадали світові про справжні цінності демократії та свободи, які завжди перемагають.

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