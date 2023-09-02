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Ермак провел переговоры с советником Байдена Джейком Салливаном: о чем говорили

2 сентября 2023 14:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Ермак провел переговоры с советником Байдена Джейком Салливаном: о чем говорили
Глава Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: Офис Президента
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел переговоры по телефону с ключевым советником Президента США по вопросам безопасности Джейком Салливаном. Ермак детализировано описал ситуацию на линии фронта, подчеркнув успешные действия украинских оборонительных сил на некоторых участках. 

Об этом сообщает Офис Президента.

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Ермак также выделил ключевые потребности украинской армии в контексте освобождения страны от присутствия российских сил.

Руководитель Офиса Президента также сообщил об инициации создания специализированных групп, задачей которых будет разработка предложений для реализации десяти основных аспектов мирной инициативы.

Ермак акцентировал внимание на значимости дальнейшего движения к заключению соглашений о гарантиях безопасности для Украины, опираясь на Совместную декларацию G7 в поддержку украинского государства.

"Также обсудили важность Формулы мира и переговоров о гарантиях безопасности в рамках Совместной декларации о поддержке Украины", — сообщил Ермак в соцсетях.

В завершение, глава ОП выразил признательность администрации Джо Байдена, представителям Конгресса США и народу Соединенных Штатов за постоянное руководство и поддержку Украины в области обороны, политики, экономики и гуманитарных инициатив, отражая общие ценности свободы и демократии.

Напомним, что 12 августа руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейком Салливаном. Они обсудили первоочередные оборонные нужды Украины.

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