Єрмак провів переговори з радником Байдена Джейком Салліваном: про що говорили

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: Офіс Президента

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів телефонні переговори з ключовим радником Президента США з питань безпеки Джейком Салліваном. Єрмак деталізовано описав ситуацію на лінії фронту, наголосивши на успішних діях українських оборонних сил на деяких дільницях.

Про це повідомляє Офіс Президента.

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Єрмак також наголосив на ключових потребах української армії в контексті звільнення країни від присутності російських сил.

Керівник Офісу Президента також повідомив про ініціацію створення спеціалізованих груп, завданням яких буде розробка пропозицій щодо реалізації десяти основних аспектів мирної ініціативи.

Єрмак наголосив на значущості подальшого руху до укладання угод про гарантії безпеки для України, спираючись на Спільну декларацію G7 на підтримку української держави.

"Також обговорили важливість Формули миру та переговорів щодо гарантій безпеки в рамках Спільної декларації про підтримку України", — повідомив Єрмак у соцмережах.

На завершення голова ОП висловив вдячність адміністрації Джо Байдена, представникам Конгресу США та народу Сполучених Штатів за постійне керівництво та підтримку України в галузі оборони, політики, економіки та гуманітарних ініціатив, відображаючи спільні цінності свободи та демократії.

Нагадаємо, що 12 серпня керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Джейком Салліваном. Вони обговорили першочергові оборонні потреби України.