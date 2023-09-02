Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Єрмак провів переговори з радником Байдена Джейком Салліваном: про що говорили arrow

Єрмак провів переговори з радником Байдена Джейком Салліваном: про що говорили

2 вересня 2023 14:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Єрмак провів переговори з радником Байдена Джейком Салліваном: про що говорили
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: Офіс Президента
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів телефонні переговори з ключовим радником Президента США з питань безпеки Джейком Салліваном. Єрмак деталізовано описав ситуацію на лінії фронту, наголосивши на успішних діях українських оборонних сил на деяких дільницях.

Про це повідомляє Офіс Президента.

Читайте також:

Про що говорили Єрмак та Салліван

Єрмак також наголосив на ключових потребах української армії в контексті звільнення країни від присутності російських сил.

Керівник Офісу Президента також повідомив про ініціацію створення спеціалізованих груп, завданням яких буде розробка пропозицій щодо реалізації десяти основних аспектів мирної ініціативи.

Єрмак наголосив на значущості подальшого руху до укладання угод про гарантії безпеки для України, спираючись на Спільну декларацію G7 на підтримку української держави.

"Також обговорили важливість Формули миру та переговорів щодо гарантій безпеки в рамках Спільної декларації про підтримку України", — повідомив Єрмак у соцмережах.

На завершення голова ОП висловив вдячність адміністрації Джо Байдена, представникам Конгресу США та народу Сполучених Штатів за постійне керівництво та підтримку України в галузі оборони, політики, економіки та гуманітарних ініціатив, відображаючи спільні цінності свободи та демократії.

Нагадаємо, що 12 серпня керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Джейком Салліваном. Вони обговорили першочергові оборонні потреби України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

None

Чому вчителів змушують повернути виплати від "єПідтримка": розслідування проєкту "Наша справа"

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

07:25 Тест з сірниками: цю задачу здатен розв'язати лише геніальний розум

07:51 Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз