Ермак прокомментировал отношение США к якобы утечке оружия из Украины

Руководитель ОП Андрей Ермак. Фото: ОП

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал отношение Соединенных Штатов Америки к якобы утечке оружия из Украины. По его словам, страна открыта для любых проверок и прозрачности.

Об этом Андрей Ермак сказал для FoxNews.

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Ермак подчеркнул, что Украина не против ответственности.

"Мы открыты для этого. Мы открыты для любых проверок и прозрачности", — сказал он.

Руководитель ОП рассказал, что если его попросят обобщить поездку Президента Зеленского в Штаты одним словом, то он скажет — доверие. По его словам, невозможно построить прочные отношения без доверия.

"Со своей стороны, мы готовы сделать все, чтобы сохранить это доверие. Сохранение этого прочного доверия является нашим приоритетом, ради которого мы готовы к любому сотрудничеству на любом уровне", — подчеркнул Ермак.

Он говорит, что сейчас критический момент. Украина имеет план и видит, как можно победить войну. По его словам, сделать это без помощи США и других партнеров будет очень трудно, а может даже невозможно.

"Мы показали, что можно победить то, что когда-то называли "второй армией мира". Мы показали, что это возможно. Мы показали, что это возможно, и мы доказали, что способны это сделать", — добавил Ермак.

Напомним, новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину ни в коем случае нельзя разрешить победить. Он убежден, что только на Украине Россия не остановится.

Также мы писали, что США предоставляют Украине новый пакет военной помощи в 150 млн долларов. В частности, туда войдут дополнительные боеприпасы NASAMS и HIMARS, ракеты ПВО AIM-9M и артиллерийские снаряды.