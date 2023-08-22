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Ермак подвел итоги саммита Украина-Балканы: чего удалось достичь

22 августа 2023 10:51
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Ермак подвел итоги саммита Украина-Балканы: чего удалось достичь
Саммит Украина-Балканы в Афинах. Фото: Офис Президента Украины
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Президент Украины Владимир Зеленский вчера, 21 августа, прибыл в Грецию на саммит Украина-Балканы. Стало известно, чего удалось добиться во время встречи.

О деталях и итогах саммита рассказал глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

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Итоги саммита

Главным итогом саммита, по словам Ермака, стала подписанная декларация в поддержку Украины.

Также чиновник добавил, что Греция присоединилась к авиационной коалиции и будет учить украинских пилотов управлять F-16.

Ермак выделил следующие основные моменты:

  • Российское вторжение в Украину стало поворотным моментом для Европы и является критическим временем для безопасности, мира и стабильности европейского континента.
  • Все участники саммита выразили твердую поддержку независимости и территориальной целостности Украины.
  • Балканские страны единогласно поддержали наказание России за все ее военные преступления и другие зверства, такие как нападения на гражданское население и разрушение инфраструктуры.
  • Во время встречи также подчеркивается, что Западные Балканы, Украина и Республика Молдова, географически прилегающие к государствам-членам ЕС, имеют общее европейское наследие, историю и будущее, определенное общими возможностями и вызовами.
  • Участники саммита в Афинах обсудили дальнейшие шаги для того, чтобы сделать это видение Европы реальностью. Все подчеркнули важность того, чтобы задать себе цель завершить формирование видения ЕС, обогащенного странами Западных Балкан, Украиной и Республикой Молдова.

Украина станет членом ЕС

Андрей Ермак также подчеркнул, что после балканского саммита нет сомнений, что Украина станет членом ЕС.

 

Когда Украина станет членом Европейского Союза. Скриншот

Напомним, что в понедельник, 21 августа, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Грецию. Ситуацию безопасности он обсудил с Президентом Екатериной Сакелларопулу.

Добавим, Украине необходимо усилить противовоздушную оборону, в частности, в Черноморском регионе и Одессе. В этом вопросе в Киеве рассчитывают на Грецию.

Также мы писали, что Греция примет участие в тренировке украинских пилотов на F-16. Этот результат важен для авиационной коалиции.

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