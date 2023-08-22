Єрмак підбив підсумки саміту Україна-Балкани: чого вдалося досягти

Саміт Україна-Балкани в Афінах. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський учора, 21 серпня, прибув до Греції на саміт Україна-Балкани. Стало відомо, чого вдалося досягти під час зустрічі.

Про деталі та підсумки саміту розповів голова Офісу Президента України Андрій Єрмак.

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Підсумки саміту

Найголовнішим підсумком саміту, за словами Єрмака, стала підписана декларація на підтримку України.

Також чиновник додав, що Греція приєдналася до авіаційної коаліції і навчатиме українських пілотів керувати F-16.

Єрмак виділив такі основні моменти:

Російське вторгнення в Україну стали поворотним моментом для Європи та є критичним часом для безпеки, миру та стабільності європейського континенту.

Усі учасники саміту висловили непохитну підтримку незалежності й територіальної цілісності України.

Балканські країни одноголосно підтримали покарання Росії за всі її воєнні злочини та інші звірства, такі як напади на цивільне населення та руйнування інфраструктури.

Під час зустрічі також наголошено про те, що Західні Балкани, Україна та Республіка Молдова, географічно прилеглі до держав-членів ЄС, мають спільну європейську спадщину, історію та майбутнє, яке визначене спільними можливостями та викликами.

Учасники саміту в Афінах обговорили подальші кроки для того, щоб зробити це бачення Європи реальністю. Всі підкреслили важливість того, щоб поставити собі за мету завершити формування бачення ЄС, збагаченого країнами Західних Балкан, Україною та Республікою Молдова.

Україна стане членом ЄС

Андрій Єрмак також підкреслив, що після балканського саміту немає сумнівів, що Україна стане членом ЄС.

Коли Україна стане членом Європейського Союзу. Скриншот

Нагадаємо, що в понеділок, 21 серпня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Греції. Безпекову ситуацію він обговорив з Президенткою Катеріною Сакелларопулу.

Додамо, Україні необхідно посилити протиповітряну оборону, зокрема у Чорноморському регіоні та Одесі. В цьому питанні у Києві розраховують на Грецію.

Також ми писали, що Греція візьме участь у тренуванні українських пілотів на F-16. Цей результат є важливим для авіаційної коаліції.