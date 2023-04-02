Ермак переговорил с президентом Международной федерации гимнастики: подробности разговора

Встреча Ермака с президентом Международной федерации гимнастики

Андрей Ермак провел встречу с президентом Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе. Обсудили агрессию рф против украинских детей.

Об этом информирует Андрей Ермак.

Читайте также:

Андрей Ермак на встрече с президентом Международной федерации гимнастики

"Обсудили агрессию, которую совершает россия против Украины, в том числе и о преступлениях против украинских детей, среди которых — насильственная депортация. Он отметил, что россия использует своих спортсменов для пропаганды агрессии, поэтому призвал Моринари Ватанабе поддержать инициативу недопущения российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде 2024 года", — отметил Ермак.



На встрече Руководитель Офиса Президента вместе с командой рассказали историю юной гимнастки Александры Паскаля, потерявшей ногу в результате одного из ракетных обстрелов со стороны россии. Сейчас у девочки протез, и с ним она возвращается к занятиям.



"С начала полномасштабного вторжения россии 468 маленьких граждан Украины были убиты российским агрессором, 944 ребенка получили ранения, 13 – были изнасилованы российскими военными, десять тысяч были похищены российскими властями и принудительно вывезены с территории Украины с последующей сменой гражданства и переданы на усыновление", — сообщил Андрей Ермак.



"Основными принципами Олимпийских игр является поддержка мирового принципа мирового общества, а рф нарушает этот принцип", — добавила сестра и.о. командира 36-й бригады морской пехоты Сергея Волынского Татьяна Харько.



Она отметила вопросы военнопленных, поскольку ее брат прошел русский плен, где находился в бесчеловечных условиях.



"Посетил Бучу, где собственными глазами увидел последствия действий российских военных и пообщался с местными жителями", — сказал президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе.

Напомним, что в Украине в результате военных действий россии погибли почти 500 детей. А около 1000 детей получили ранения разной степени тяжести.