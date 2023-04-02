Єрмак переговорив з президентом Міжнародної федерації гімнастики: деталі розмови

Зустріч Єрмака з президентом Міжнародної федерації гімнастики

Андрій Єрмак провів зустріч з президентом Міжнародної федерації гімнастики Морінарі Ватанабе. Обговорили агресію рф проти українських дітей.

Про це інформує Андрій Єрмак.

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"Обговорили агресію, яку чинить росія проти України, зокрема й про злочини проти українських дітей, серед яких — насильницька депортація. Наголосив, що рф використовує своїх спортсменів для пропаганди агресії, тож закликав Морінарі Ватанабе підтримати ініціативу недопущення російських та білоруських спортсменів до участі в Олімпіаді 2024 року", — зазначив Єрмак.



На зустрічі Керівник Офісу Президента разом з командою розповіли історію юної гімнастки Олександри Паскаля, яка втратила ногу внаслідок одного з ракетних обстрілів з боку рф. Зараз дівчинка має протез і з ним повертається до занять.



"З початку повномасштабного вторгнення рф 468 маленьких громадян України були вбиті російським агресором, 944 дитини отримали поранення, 13 – були зґвалтовані російськими військовими, десять тисяч були викрадені російською владою і примусово вивезені з території України з подальшою зміною громадянства та передані на усиновлення до російських сімей", — повідомив Андрій Єрмак.



"Основними принципами Олімпійських ігор є підтримка мирового принципу світового суспільства, а рф порушує цей принцип", — додала сестра в.о. командира 36-ї бригади морської піхоти Сергія Волинського Тетяна Харько.



Вона наголосила на питаннях військовополонених, оскільки її брат пройшов російський полон, де перебував у нелюдських умовах.



"Відвідав Бучу, де на власні очі побачив наслідки дій російських військових, та поспілкувався з місцевими мешканцями", — сказав президент Міжнародної федерації гімнастики Морінарі Ватанабе.

Нагадаємо, що в Україні внаслідок військових дій рф загинули майже 500 дітей. Та близько 1000 дітей отримали поранення різного ступеня важкості.