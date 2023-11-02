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Ермак обсудил с Салливаном результаты встречи по вопросу Формулы мира

2 ноября 2023 11:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Ермак обсудил с Салливаном результаты встречи по вопросу Формулы мира
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: Telegram/Андрей Ермак
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником Президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Они обсудили результаты третьей встречи по вопросу украинской Формуле мира.

Об этом Ермак сообщил в Telegram.

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"Готовимся к встрече советников по вопросу национальной безопасности США, Великобритании, Германии и Франции. Провел телефонный разговор с советником Президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном", — написал Руководитель Офиса Президента.

В ходе разговора стороны обсудили результаты третьей встречи советников по национальной безопасности и внешней политике относительно украинской Формулы мира, которая состоялась на прошлой неделе на Мальте, где рассматривались планы по реализации пяти пунктов Формулы.

"Согласились с необходимостью проведения дополнительной консультативной встречи советников по национальной безопасности США, Великобритании, Германии и Франции", — отметил Ермак.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел несколько важных совещаний по дальнейшим международным шагам Украины. Кроме того, сегодня состоялись переговоры с премьер-министром Нидерландов и встреча с делегацией Конгресса США, где Зеленский рассказал партнерам о ситуации на фронте.

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