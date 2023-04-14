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Ермак обсудил с украинскими дипломатами их помощь украинской армии

14 апреля 2023 10:43
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Ермак обсудил с украинскими дипломатами их помощь украинской армии
Совещание в Офисе Президента под руководством Андрея Ермака. Фото: пресс-служба Офиса Президента
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

На Банковой глава Офиса Президента Андрей Ермак встретился с министрами, дипломатами и Валерием Залужным. На совещании была обсуждена помощь дипломатических структур украинской армии.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента Украины.

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Совещание на Банковой

Глава президентской канцелярии Андрей Ермак провел совещание с чиновниками и украинскими дипломатами.

В совещании приняли участие украинские дипломаты, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр внутренних дел Игорь Клименко, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и представители Офиса Президента.

Дипломатическая помощь ВСУ

Во время совещания Ермак отметил, что дипломатический корпус Украины должен приложить больше усилий к помощи украинской армии.

"Должны приложить максимум усилий, чтобы ежедневно усиливать нашу обороноспособность. Не забывать, что каждый день силы обороны героически держат фронт, и наша цель - как можно эффективнее им в этом помочь", — подчеркнул глава Офиса Президента.

Напомним, 12 апреля руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак обсудил с министром предприятий и производства Италии Адольфо Урсо развитие экономического сотрудничества Украины с Италией. В центре переговоров была поддержка украинских изготовителей и экспортеров.

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