Єрмак обговорив із українськими дипломатами їхню допомогу українській армії

Нарада в Офісі Президента під керівництвом Андрія Єрмака. Фото: пресслужба Офісу Президента

На Банковій голова Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся з міністрами, дипломатами та Валерієм Залужним. На нараді обговорили допомогу дипломатичних структур українській армії.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента України.

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Очільник президентської канцелярії Андрій Єрмак провів нараду із чиновниками та українськими дипломатами.

У нараді взяли участь українські дипломати, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, віце-прем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін та представники Офісу Президента.

Дипломатична допомога ЗСУ

Під час наради Єрмак зазначив, що дипломатичний корпус України має докласти більше зусиль допомозі українській армії.

"Маємо докласти максимум зусиль, аби щоденно посилювати нашу обороноздатність. Не забувати, що кожного дня сили оборони героїчно тримають фронт, і наша мета — якомога ефективніше їм у цьому допомогти", — наголосив голова Офісу Президента.

Нагадаємо, що 12 квітня керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак обговорив з міністром підприємств і виробництва Італії Адольфо Урсо розвиток економічної співпраці України з Італією. У центрі перемовин була підтримка українських виробників та експортерів.