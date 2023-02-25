Япония ввела новые санкции против россии — что в списке

Япония ввела новые санкции против россии: о каких ограничениях идет речь
Япония вслед за США и Канадой решила ввести новые санкции против россии. Речь идет о персональных ограничениях и запрете определенных видов экспорта, среди которых БпЛА.
Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.
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Так, новые санкции будут связаны с замораживанием активов индивидуальных лиц, организаций и российских финансовых институтов. Также будет расширен список предметов, запрещенных к экспорту.
В частности, туда будут добавлены позиции, связанные с производством беспилотников.
Исходя из практики принятия Японией предыдущих пакетов санкций против россии, ожидается, что конкретный список обнародуют в ближайшие дни.
Напомним, вчера, 24 февраля, США ввели новые санкции против россии. В частности, под ограничения попали российские пропагандисты, чиновники и боевики самопровозглашенных "ЛДНР". Также были наложены санкции на ряд компаний, работающих в секторе обороны россии.
Кроме того, Государственный департамент объявил о введении визовых ограничений для 1219 российских военных, включая офицеров, за действия, угрожающие или нарушающие суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины.