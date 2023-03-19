Япония и Германия будут наблюдать за развитием расследования против путина
После переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что будет внимательно следить за развитием расследования против президента россии владимира путина.
Об этом пишет Japan Today.
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После этого Шольц также заявил, что поддерживает выдачу Международным уголовным судом ордера на арест путина на том основании, что он наблюдал за военным преступлением принудительной депортации украинских детей во время вторжения россии в Украину.
Кишида заявил на совместной пресс-конференции после саммита с Шольцем, что они разделяют мнение о том, что они никогда не будут терпеть угрозу россии применить ядерное оружие против Украины, обещая продолжать вводить санкции против москвы.
Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента россии владимира путина и уполномоченной по делам детей в россии Марии Львовой-Беловой.
В Украине отреагировали на такое решение и заявили, что ордер МКС на арест путина оправдан, поскольку российский президент совершил военные преступления.